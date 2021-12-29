banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Başak Cengiz'in katili hakkında iddianame hazırlandı
Başak Cengiz'in katili hakkında iddianame hazırlandı
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma hakkı uzatıldı
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma hakkı uzatıldı
Gram altında kritik seviye 697 TL
Gram altında kritik seviye 697 TL
PFDK cezaları açıkladı
PFDK cezaları açıkladı

Gönüllü hayvanseverlere ayda yaklaşık 4,5 ton mama dağıtılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) kent genelinde hayvanları koruma ve yaşatma adına faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına (STK) her ay düzenli olarak yaklaşık 4,5 ton kedi ve köpek maması desteğinde bulunuyor, sahipsiz sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılıyor.

GAZİANTEP 29.12.2021, 14:07
Gönüllü hayvanseverlere ayda yaklaşık 4,5 ton mama dağıtılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) kent genelinde hayvanları koruma ve yaşatma adına faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına (STK) her ay düzenli olarak yaklaşık 4,5 ton kedi ve köpek maması desteğinde bulunuyor, sahipsiz sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılıyor.

GBB Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı, kentte bulunan Canpati, Çiçeğin Patileri, Cahide Vakfı gibi STK’lar başta olmak üzere gönüllü hayvanseverlere her ay düzenli olarak 15’er kilodan 20 torba kedi-köpek maması dağıtarak ayda yaklaşık 4,5 ton mama desteği veriyor. Ayrıca barınma, bakım ve tedavi süreçlerini de STK’lar ile birlikte yürüten büyükşehir, Gaziantep’in dört bir yanına ulaşarak sahipsiz sokak hayvanlarının hayatlarına dokunuyor.

"Başkan Şahin, mama talebimize kayıtsız kalmadı"

Canpati Derneği Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cansu Karabacak, dernek olarak 4 yıldır faaliyet gösterdiklerine dikkati çekerek, “Sokak hayvanlarının beslenme, barınma, tedavi çalışmalarını yürütüyoruz. Elimizden geldiğince şehrimizdeki hayvanlara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin mama destekleri bu açıdan bizler için çok önemli. Bu konuyu ilk etapta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e anlatmıştık. Mamaya yetişemediğimizi ifade etmiştik. Şehrin her köşesinden bizlerden destek bekleyen çok gönüllü vardı. Sağ olsun Başkanımız Fatma Şahin, bu konudaki talebimize kayıtsız kalmayarak bize her ay düzenli olarak mama gönderiyor. Biz de bunları bizden yemek ve mama bekleyen hayvanlarımıza ulaştırıyoruz.” diye konuştu.

"Her ay 15 kilodan 20 torba kedi köpek maması alıyoruz"

Çiçeğin Patileri Derneği Başkanı Çiçek Yüksel Kalkan ellerinden geldiğince sahipsiz sokak hayvanlarına bakmaya çalıştıklarını belirterek, “Kent genelinde çok fazla sahipsiz sokak hayvanımız var. Bunun yanında bizlerden destek bekleyen gönüllülerimiz de var. Dolayısıyla yetişemiyoruz. Bu noktada da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de bize mama desteğinde bulunuyor. Belediyeden her ay tanesi 15 kilodan 20 torba olmak üzere Büyükşehir Belediyesi’nden mama alıyoruz. Büyükşehir’e bağlı Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı iş birliğinde mamalarımızın dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Biz dernek olarak daha çok kentten uzak olan kırsal mahallelere ağırlık veriyoruz.” dedi.

"Sahipsiz sokak hayvanlarımızı yalnız bırakmıyoruz"

Cahide Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş, Cahide ailesinin daha önce bir dernek olduğunu ve yakın zamanda vakfa dönüştüğünü vurgulayarak, “Bu anlamda Türkiye ve Gaziantep için bir ilki başardık. Daha da büyüyeceğiz. Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarına ulaştırılması amacıyla bizim vakfımıza mama desteğinde bulunuyor. Her ay düzenli bir şekilde kedi-köpek mamalarını alıyoruz. Devamlı olarak irtibatta olduğumuz büyükşehir ile sokaktaki canlarımızı besleme konusunda ortak çalışıyoruz. Yalnızca beslenme konusunda büyükşehirle birlikte çalışmıyoruz. Bunun yanında hayvanların tedavisi, aşılanması hususlarında da kendilerinden destek alıyor ve faaliyetlerimizi bir arada hayata geçiriyoruz.” ifadelerini kullandı

"Sahipsiz sokak hayvanları için birlikte çalışıyoruz"

GBB Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler de tüm canlıların bakım, tedavi, barınma ve beslenme konusunda yanında olduklarını aktararak, şunları söyledi: “Sokak hayvanlarımıza gereken yardımı ve ilgiyi ekip olarak sağlıyoruz. Sürekli ve rutin hale getirdiğimiz çalışmalar sivil toplum kuruluşları ve gönüllü hayvanseverlerle birlikte organize ediyoruz. Bizim yetişemediğimiz alanlara iş birliği yaptığımız derneklerimiz, hayvansever dostlarımız dahil oluyor. Bu doğrultuda Canpati, Cansu, Çiçeğin Patileri ve Cahide gibi dernek ve vakıf kuruluşlarına mama desteğinde bulunuyoruz. Toplamda gönüllü hayvanseverler de dahil olmak üzere dernek ve vakıflarımıza yaklaşık 4,5 ton mama yardımı yapıyoruz.”

Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8