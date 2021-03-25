Göllüce’de esnafa kentsel dönüşüm dopingi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılan Göllüce Kırsal Mahallesi yerine Sınırlı Sorumlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nce inşaatları yapılan yeni dükkanlara yerleşen esnaf dükkanlarından ve sürdürülen kentsel dönüşüm planından memnun kaldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen, Türkiye’de örnek projeler arasında gösterilen kamusallaştırma sürecinde hiçbir mal sahibiyle mahkeme süreci yaşanmadan gerçekleşen, 110 milyon TL bütçeli Göllüce Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nde yıkım işlemleri bitti, inşası tamamlanan iş yerlerine taşınmalar başladı. Büyükşehir Belediyesi, GATEM Toptancılar Sitesi ile KÜSGET arasında kalan mahallenin istimlak sonrası altyapı ve üstyapı çalışmalarına tamamladı, yeni imar yolları açarak, sıcak asfaltlamasını yaptı. Toplamda 387 işyeri yapılmasının planlandığı KÜSGET Göllüce Oto Sanayi Sitesi’nde 181 dükkân tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Göllüce’de kentsel dönüşüm atağının ardından esnafın yüzünü güldüren yeni modern iş yerlerinin yapımı sürerken, büyükşehir de tamamlanan alt yapının ardından çevre düzenlemesi için çalışmaya devam ediyor.

"Esnaf ve vatandaşlar yeni işyerlerini sevdi"

Yapılan dönüşüm sonrası modern yapısı, geniş yolları ve çevre düzenlemesiyle tüm ihtiyaçları karşılayan Göllüce Oto Sanayi Sitesi’nde hem iş yeri sahipleri hem de müşteriler yeni iş alanından memnun kaldı. Daha sağlıklı ve günün şartlarına uygun, modern mekanlarda çalışma imkânı sunulduğu için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden iş yeri sahipleri, verilen sözlerin tutulduğunu, altyapı ve dükkanların yapısının kullanıma uygun olduğunu vurguladılar. Eski dükkanlarda hem kiracı olduklarını hem de su akıntısı başta olmak üzere birçok olumsuzlukla karşı karşıya geldiklerini aktaran iş yeri sahipleri yeni iş yerlerinde bütün sıkıntılarının ortadan kalktığını, kiracılıktan kurtulup mal sahibi olduklarını, müşterilerin park sorunu olmadan, rahat bir ortamda araçlarının tamir edilmesini bekleyebildiklerini söyledi.