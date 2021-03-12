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Göksu Üçtaş Şanlı GKV’li öğrencilerle online söyleşide buluştu

Gaziantepli milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı, GKV Özel Okulları öğrenci ve velileriyle zoom üzerinden gerçekleştirilen online söyleşide buluşarak başarı öyküsünü anlattı. Gaziantep ve Türkiye’nin gururu haline gelen milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı başarıya giden yolda yaşadığı birçok olayı da öğrencilerle paylaşarak yetenekli öğrencileri spor yapmaya davet etti.

GAZİANTEP 12.03.2021, 14:11
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Göksu Üçtaş Şanlı GKV’li öğrencilerle online söyleşide buluştu

Gaziantepli milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı, GKV Özel Okulları öğrenci ve velileriyle zoom üzerinden gerçekleştirilen online söyleşide buluşarak başarı öyküsünü anlattı. Gaziantep ve Türkiye’nin gururu haline gelen milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı başarıya giden yolda yaşadığı birçok olayı da öğrencilerle paylaşarak yetenekli öğrencileri spor yapmaya davet etti.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları tarafından düzenlenen İlham Veren Geri Dönüş Hikayesi’nde Gaziantepli milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı, modelatörlüğünü GKV Özel İlkokulu Müdür Yardımcısı Ebru Akgülün yaptığı söyleşide öğrenci ve velilerle buluştu. Sakatlık nedeniyle sonlandırmak zorunda kaldığı kariyerine anne olduktan sonra muhteşem bir dönüş yapan Gaziantepli milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı ilham veren başarı hikayesini GKV Özel Okulları öğrencileri, öğretmenleri ve velileriyle paylaştı.

Milli Sporcu Göksu spor kariyerini anlattı

Gaziantepli milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı, Artistik Jimnastik Kadınlar Avrupa Şampiyonası Alet Finalleri’nde yer aletinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu madalya şampiyona tarihimizdeki ilk büyükler madalyası. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi artistik jimnastikte temsil eden ilk sporcu. Tarihte bir ilk olan Artistik Jimnastik Avrupa Şampiyonası’nda kadınlar kategorisindeki gümüş madalyanın çok değerli olduğuna vurgu yapan ve Kariyerindeki ilk madalyaya 7 yaşında ulaştığını anlatan başarılı sporcu, "Okullararası ilk madalyamı kazandım. Yaşım 12’ye geldiğinde ise milli takıma girdim. Milli takımda da denge aletinde birinci oldum. Türkiye şampiyonluklarım, uluslararası alanda başarılarım gelmeye başladı. Danimarka’da 2006’daki Dünya Şampiyonası’na kadınlarda ilk ben katıldım. Daha sonra 2009’da Akdeniz Oyunları’nda atlama masasında ikinci oldum, gümüş madalya kazandım. 2010 Katar’da yapılan Dünya Kupası’nda yer aletinde 3’üncü oldum. Bunlar Türkiye’de kadınlar adına yapılan bir ilkti. Londra’da 2012 Olimpiyatları’na giden ilk jimnastikçi unvanını aldım. Bu başarılar ekip işi oldu. Olimpiyat kapısını açtık ve Artistik Jimnastik Kadınlar Avrupa Şampiyonası Alet Finalleri’nde yer aletinde gümüş madalyanın sahibi oldum” dedi.

Anneler çocuklarını jimnastik salona getirsin

Annelerin çocuklarını jimnastik salonlarına getirmelerini istediğini de ifade eden Gaziantepli milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı, “Bugün tohumları toprağa serpmeliler ki 15-20 sene sonra onların meyvelerini alabilsinler. Bu sabır, fedakarlık ve çaba gerektiren bir spor branşı. Eminim istikrarlı ve disiplinli bir şekilde çalıştıkları sürece bunun meyvesini alacaklardır” şeklinde konuştu.

Başarılı sporcu, antrenmanlarının genellikle sabah olduğunu ve öğleden sonralarını kızı Lina’ya ayırdığını ifade ederek, “Salona gidip antrenman yapıyorum, eve geliyorum, çamaşır, bulaşık, ütü ne gerekiyorsa onu yapıyorum. Lina ve eşimle ilgileniyorum. Benim için aile her şeyden çok önemli. Aile her zaman sizin yanınızda olan, sevgisini en çok hissettiğiniz kurumdur. Onun için öncelikle aileme bana böyle destek olduğu için teşekkür ediyorum. Ben Lina’nın jimnastik yapmasını tabii ki istiyorum. Yapar veya yapmaz, ben her zaman onu desteklerim, ben onun mutlu olmasını istiyorum. Her konuda destekleyeceğim. Pandemi sürecinin sonlanmasının ardından ilk fırsatta beni bu güzel organizasyonda onur konuğu olarak ağırlayan ve varlığıyla her zaman kentimiz ve ülkemiz adına gurur duyduğum Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında öğrencilerle bir araya gelmek istiyorum" diye konuştu.
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