Göğüs kafesi açılmadan kalp kapağı değiştirildi

Kalp kapağında ileri derecede yetmezlik tespit edilen 46 yaşındaki hasta, Liv Hospital Gaziantep’te gerçekleştirilen operasyonda göğüs kafesi açılmadan kalp kapağı değiştirilerek hayata tutundu.

Nefes darlığı ve yürürken yorulma şikâyetleriyaşayan hasta Ali Ayhan, Liv Hospital Gaziantep’e başvurdu. 46 yaşındaki hastaya yapılan tetkiklerde kalp kapağında ileri derecede yetmezlik olduğu tespit edildi. Hasta başarılı bir ameliyatile sağlığına yeniden kavuştu. Eski klasik yöntemlere göre açık kalp cerrahisi olması gereken hastanın göğüs kafesi açılmadan koltuk altından 5 cm kesi ile kalp kapağı değiştirildi. Böylece hasta ameliyat sonrası 1 hafta içinde normal hayatına döndü.

Nefes darlığı şikayetiyle başvurdu

Hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Liv Hospital Gaziantep Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Veli Doğan, “Ali Bey bize başvurduğunda nefes darlığı çektiğini ve yürürken çabuk yorulduğunu söyledi. Tetkikleri istediğimizde hastamızda ileri derecede kalp yetmezliği olduğunu tespit ettik. Ameliyat olması gerektiğini ve eski klasik yöntemlerle değil, minimal cerrahi ile kalp kapağını değiştireceğimizi söyledik. Kendisinin onay vermesiyle hastamızı minimal cerrahi operasyonuna alarak kısa zamanda iyileşip ayağa kalkmasını sağladık” dedi.

Hastalar 1 haftada taburcu edilebilir

Yaptıkları minimal teknikle açık cerrahiye göre hastanın ameliyat sonrası normal hayatına dönüş süresini azaltırken aynı zamanda riskleri de minimale indirdiklerini söyleyen Liv Hospital Gaziantep Kalp veDamar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Celalettin Karatepe ise “Kalp kapağı değişimi yaptığımız hastaların hemen hemen hepsine minimal cerrahi yapılabilir. Ameliyat sonrası ve ameliyat esnasında gelişebilecek riskleri en aza indirebiliriz. Açık kalp ameliyatında hastalarımızın iyileşme süreleri uzuyor amaminimal cerrahi ile riskleri en aza indirerek 1 hafta içerisinde hastalarımızı taburca edebiliyoruz” diye konuştu.

Koltuk altından 5 cm kesi ile ameliyat edildi

1 hafta sonunda ayağa kalktığını ve ağrılarının azaldığını dile getiren hasta Ali Ayhan ise duygularını şöyle anlattı:

“Liv Hospital Gaziantep Hastanesi’negeldiğimde nefes darlığışikâyetim vardı. Ayrıca yürürken yolda yorulduğumu da dile getirdim. HekimlerimizProf. Dr. Orhan Veli Doğan ve Doç. Dr. Celalettin Karatepebenden birkaç tetkik istedi. Tetkikler sonucunda bana kalp kapağımda ileri derecede yetmezlik olduğunu ve hemen ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Ameliyatı kabul ettim, bana seçenek olarak eski yöntemlere göre açık cerrahi yapmayacaklarını sadece koltuk altından 5 cm kesi ile bu işlemin yapılabileceğini söylediler. Ameliyattan 1 hafta sonra ayağa kalktım. Öncelikle ameliyatımı gerçekleştiren doktorlarıma ve ilgilerini eksik etmeyen Liv Hospital Gaziantep’e teşekkür ederim.”