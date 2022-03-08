Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Karakan ANKA’da

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi güçlü ve iddialı hekim kadrosuna yeni bir ismi daha ekledi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeliz Karakan, ANKA Hastanesi’nin hekim kadrosuna dahil olarak hasta kabulüne başladı.

Hastalarına her zaman daha iyi sağlık hizmeti sunmayı ilke edinen Gaziantep Özel ANKA Hastanesi her geçen gün daha da güçlenen hekim kadrosuna bir yenisini daha ekledi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeliz Karakan, ANKA Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı. Almanya’da doğan Dr. Karakan,1995 yılında Gaziantep Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. 2001 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Dr. Karakan, 2006 yılında ihtisasını Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Bölümü’nde ihtisasını tamamladı. Dr. Karakan, Gaziantep Emek Sağlık Ocağı, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı , Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi, Bursa Prof. Dr. Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde görev yaptı. Dr. Karakan ,Türk Toraks Derneği, Türk Solunum Araştırmaları Derneği, Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği’ne (ASYOD) üyedir. Hastaların kendilerini özel ve güvende hissetmeleri için tüm detaylar düşünülerek tasarlanan ve SGK anlaşması ile SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur’lu hastalara ulaşan ANKA Hastanesi’nde; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dermatoloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi, Kardiyoloji, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İç Hastalıklar, Kardiyoloji, Psikiyatri, Algoloji ,Beslenme ve Diyetetik , Klinik Mikrobiyoloji, Neonatoloji, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Üroloji, Kulak Burun Boğaz, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları branşları olmak üzere Yeni Doğan Yoğun Bakım, röntgen ve radyoloji laboratuvar, biyokimya laboratuvarı, mikrobiyoloji laboratuvarı hizmetleri veriliyor.