Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ersoy, SANKO Hastanesi’nde

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Ersoy, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Dr. Ersoy, 1976 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamlayan Dr. Ersoy, 2002 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Muş Devlet Hastanesi Acil Servisinde bir yıl görev yapan, daha sonra Elazığ Aksaray Sağlık Ocağında mecburi hizmetini tamamlayan Dr. Ersoy, bu sırada Biyofizik Doktorasına başladı.

Tez aşamasında iken Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde göğüs hastalıkları asistanlığını kazanan Dr. Ersoy, 2010 yılında Göğüs Hastalıkları Uzmanı oldu. Dr. Ersoy, sırasıyla Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi, Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi, Hatay Antakya Devlet Hastanesi, Hatay Özel Samandağ Deniz Hastanesi ile Hatay Özel Defne Hastanesi’nde çalıştı.

Polisomnografi (Uyku Testi) ve Endobronşial Ultrasonografi eğitimleri alan Dr. Ersoy, Aralık 2022 itibarıyla SANKO Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümünde görevine başladı.

Dr. Ersoy’un ilgi alanları; bronkoskopi, EBUS (Endobronşial Ultrasongrafi), polisomnografi (uyku testi), SFT (solunum fonksiyon testleri), akciğer kanserleri, KOAH, Astım, solunum yolu enfeksiyonları (zatürre, bronşit), plevral efüzyon (akciğer zarları arasında sıvı), interstisyel akciğer hastalıklarıdır.

Dr. Ersoy, evli ve 4 çocuk babasıdır.