GKV’lilerin "iyilikte birleşelim" mesajına ulusal ödül

Uluslararası Lions 118-U Yönetim Çevresi Federasyonu tarafından “İyilikte Birleşelim” konulu kompozisyon yarışmasına GKV Özel Ortaokulu öğrencilerinden Birsu Yetkin Türkiye ikincisi, Eymen Erdoğmuş Türkiye üçüncüsü oldu.

1963 yılından bu yana çevresi, ülkesi ve tüm dünyaya karsı barışçıl, sevgi dolu, insanlara, çevresine ve doğaya saygılı öğrenciler yetiştirme vizyonuyla hareket eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri bütün dünyaya "İyilikte Birleşelim" mesajı veriyor. Uluslararası Lions 118-U Yönetim Çevresi Federasyonu tarafından “İyilikte Birleşelim” konulu kompozisyon yarışmasına GKV Özel Ortaokulu öğrencilerinden Birsu Yetkin Türkiye ikincisi, Eymen Erdoğmuş Türkiye üçüncüsü oldu. GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki ve GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet başarılı öğrencileri ödüllendirdi. Başarılı öğrencileri kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki kurum olarak iyilik yapmanın insanlık için önemli bir erdem olduğunu ifade etti. Katıldıkları yarışmada derece elde eden GKV Özel Ortaokulu öğrencileri Birsu Yetkin ve Eymen Erdoğmuş’ta iyilik yapan insanların her zaman huzurlu ve mutlu olduğunu ifade ederek önümüzdeki süreçte bu mesajın bütün dünyaya yayılması için düzenlenecek etkinliklerde görev alacaklarını ifade ettiler.