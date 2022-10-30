GKV’lilerin Cumhuriyet Kupası başarısı

9. Geleneksel Yıldız Erkekler Basketbol Cumhuriyet Kupası müsabakalarına katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Yıldız Erkekler Basketbol Takımı çekişmeli geçen maçlarda kurumlarını başarıyla temsil ederek ikincilik kupasını başarı müzelerine taşıdı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokul Yıldız Erkek Basketbol Takımı Şehitkâmil Belediyesi, Okul sporları ve Gençlik ve Spor il müdürlüğü tarafından ortak organize edilen 9. Geleneksel Yıldız Erkekler Basketbol Cumhuriyet Kupası müsabakalarında İl ikincilik kupasını almaya hak kazandılar. Öğrencileri ve teknik heyeti kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, “Geleneksel olarak Şehitkâmil Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Cumhuriyet Kupası ilimiz için büyük önem taşıyor. İlçede bulunan bütün okulların katılım gösterdiği ve büyük bir mücadeleyle geçen etkinlikte yer almak bizleri mutlu etmiştir. Başarıda emeği geçen öğrencilerimizi ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını dilerken bu büyük organizasyona imza atan Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine de ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.