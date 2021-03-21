GKV’liler Cambridge Assessment English sertifikalarını aldı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları’nda düzenlenen 2020 Cambridge Assessment English Sınavları sertifika töreninde sertifikalarını almaya hak kazanan öğrencilere Covid-19 önlemleri uygulanarak sertifikaları GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki ve okul idarecileri tarafından verildi.

2020 Cambridge Assessment English Sınavları sertifika töreni GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, Yabancı Diller Bölüm Başkanı Selin Yaman, GKV Özel Okulları idareci, öğretmen ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Pandemi kurullarının uygulandığı 2 farklı oturumda gerçekleştirilen sertifika törenlerinde sertifika almaya hak kazanan öğrencilerin sertifikaları GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, Yabancı Diller Bölüm Başkanı Selin Yaman ile diğer okul müdür ve idarecileri tarafından öğrencilere takdim edildi.

GKV Özel Okulları Yabancı Diller Bölüm Başkanı Selin Yaman, Cambridge Assessment English sertifikalarının uluslararası eğitim ve iş dünyasında kabul gören önemli bir belge olduğunu ifade ederek, “Dünya genelinde 20 binden fazla üniversite, işveren, bakanlık ve diğer organizasyonlar adayların İngilizcede yeterliliklerinin kanıtı olarak Cambridge Assessment English sertifikalarını kabul etmektedir. Tüm sınavlar, dil yeteneğinin tanımlanmasında kullanılan uluslararası standart olan Avrupa Ortak Dil Çerçevesi’ne (CEFR) uygundur. Cambridge English, benzersiz bir İngilizce öğretme, öğrenme ve değerlendirme sistemidir. 2020 Cambridge Assessment English sınavlarını geçtiğimiz yıl Gaziantep’te gerçekleştiren tek okul olarak 24 Ekim 2020 tarihinde STARTERS, MOVERS, FLYERS (YLE), A2 Key for Schools (KET) ve B1 Preliminary for Schools (PET) kategorilerinde öğrencilerimiz sınavlara katılma şansı buldular. Öğrencilerimiz çok iyi skorlarla sınav sürecini tamamlayıp uluslararası geçerliliği olan sertifikalarını almaya hak kazanarak okulumuzu ve ailelerini bu başarı ile gururlandıran bütün öğrencilerimizi kutluyoruz” diye konuştu.