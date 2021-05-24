GKV’liler 2021 Onlıne Model Birleşmiş Milletler Konferansı’na katıldı

GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IB) öğrencileri ACMUN 2021 Onlıne Model Birleşmiş Milletler Konferansı’na katıldı.

GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IB) 9 ve 10. sınıf öğrencilerimiz MUN kulüp başkanları Ece Özbirecikli, Başak Öngen, gelecek dönem başkanları Esma Ayça Tabur, Ege Abul, kulüp öğretmeni Berkay Tahtacı ve IB DP Koordinatörü Ali Pamuk gözetiminde Model Birleşmiş Milletler Konferansı’na katıldı. GKV’li öğrenciler Birleşmiş Milletler Silahsızlanma ve Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Mali İşler Konseyi, Özel Siyasi ve Dekolonizasyon Konseyi ve Sosyal İnsani ve Kültürel Konseyi olmak üzere çok çeşitli birimlerde görev alarak küresel ve güncel sorunları tartışarak dünya meselelerine diplomatik bir bakış açısıyla çözümler ürettiler. Yaklaşık 150 öğrencinin bulunduğu ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden ayrıca Dünya’nın farklı yerlerinden katılım gösteren delegelerin yer aldığı online platformda gerçekleşen ACMUN 2021 uluslararası konferansı THIMUN prosedüründe düzenlendi.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden gençler online platformda bir araya geldi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri müdürü Engin Biba etkinlikle ilgili bilgiler vererek “Kurumlarımız bünyesinde faaliyet gösteren Cemil Alevli Koleji Bakalorya Diploma Programı bölümü öğrencilerimiz her hafta düzenli olarak MUN oturumlarında farklı konu ve sorunları Birleşmiş Milletler formatında ele alarak dünya sorunlara olan duyarlılıklarını geliştirmektedirler. Öğrencilerimiz, konferans süresince fikirlerini, çözüm taslaklarını özgürce ifade etme imkanına sahip olarak konferans süresince örnek davranışlarıyla okulumuzu başarıyla temsil ettiler. Öğrencilerimiz ayrıca 3 gün süresince hedef dil İngilizceyi etkili bir şekilde kullanma, küresel sorunlara duyarlılıklarını artırma ve iletişim, topluluk önünde konuşma becerilerini geliştirme olanağı buldular. Öğrencilerimiz, delege görevleriyle ve sergiledikleri etkili performanslarıyla ödül ve sertifika almaya hak kazandılar. Öğrencilerimizden Negar Amini/Seçkin Delege Ödülü alırken Esma Ayça Tabur/Mansiyon Ödülü almaya layık görüldü. Söz konusu etkinliğe C9A Sınıfı: Naz Durakoğlugil, Asmin Ada Oğuzcan, Nisa Ağdemir, Egemen Deniz, Ahmet Demir, C10A Sınıfı: Ege Abul adlı öğrencilerimizde katıldı. Başarılarından dolayı hepsini yürekten kutluyorum” dedi