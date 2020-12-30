GKV’li öğretmenler hem yazdı hem oynadı

2020 yılının son gününde öğrencilerle buluşan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğretmenleri sahneledikleri Yeni Yıl Masalı adlı müzikalde öğrencilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu müzik öğretmeni Alona Şen’in yazarak sahneye hazırladığı Yeni Yıl Masalı müzikali öğretmenlerin rol almasıyla birlikte sahnelerdi. Öğrencilere kurallı yaşamanın sırlarının anlatıldığı müzikalde velilere ve bütün insanlara da 2021 yılında pandemiyi yenmenin yolu kurallara uymaktır mesajı verildi. Müzikali büyük bir heyecanla izleyen öğrenciler sahnede öğretmenleri görünce bir anda şaşkınlıklarını gizleyemeyerek ayakta alkışlamayı da ihmal etmediler. GKV Özel Anaokulu’nda çocuklara yeni yıl etkinliği ile Yeni Yıl Masalı isimli müzikalin ardından çocuklar için hazırlanan ve pandemi kurallarının uygulandığı yeni yıl partisinde danslar ve çeşitli oyunlarla 2020’ye veda eden öğrenciler yeni yıl dileklerini de seslendirerek eğlenceli zaman geçirdiler. Öğrenciler için hazırlanan yeni yıl pastasını kesilmesinin ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. .Öğrencilere kurallı yaşamanın sırlarının anlatıldığı gösteri sonrası bir değerlendirme yapan GKV Özel Anaokulu Müdürü Selda Bozkurt 2021 yılında en büyük dileklerinin normal eğitime geçmiş olmak olduğunu ifade ederek “Gerçekten bütün öğrencilerimiz için zorlu bir yıl oldu. Bu süreci sonlandırmak herkesin kurallara uyum sağlamasıyla mümkün. Lütfen çocuklarımızın geleceği için, sevdiklerimizin sağlığı için kurallara uyalım, uymayanları uyaralım. 2021 yılı pandemin son bulduğu bir yıl olsun” dedi.