GKV’li öğrencilerinden hayvanlara mama desteği

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Fen ve Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencilerinin yanı sıra GKV Cemil Alevli IB Diploma programı öğrencileri ile birlikte Gaziantep Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek burada yaşayan hayvanlarla ilgili bilgiler alırken beraberlerinde götürdükleri mamaları hayvanlara verilmek üzere barınağa bıraktılar.

Birbirinden farklı etkinlikle Dünya Hayvanlar Gününü kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri hayvan barınaklarını ziyaret etti. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen ziyarette, öğrenciler yanlarında götürdükleri mamaları barınağa bağışladılar. Etkinliklerle ilgili bir değerlendirme yapan GKV Özel Liseleri Müdürü Engin Biba “Bir çok etkinlik gibi 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliklerini de okullarımız bünyesinde düzenlediğimiz çeşitli faaliyetlerle kutladı. Kurumumuzun faklı lise programlarında eğitim alan öğrencilerimizin yanı sıra Cemil Alevli Koleji öğrencilerimizle birlikte hayvan barınağını ziyaret ederek burada yaşayan hayvanların yaşam koşulları ve barınakta gerçekleştirilen hizmetler hakkında öğrencilerimiz bilgiler alarak merak ettikleri bir çok konuyu öğrenme şansı yakaladı. IB programı, öğrenen profillerinden biri olan “İlgili ilkesi ”ne uygun olarak çevrelerinde olup bitenden haberdar olan ve başkalarının ihtiyaç ve duygularına karşı empati, şefkat ve saygı gösteren bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Bu ziyaret sırasında hayvan haklarına ve özellikle de tüm canlıların yaşam hakkı olduğuna vurgu yapılarak farkındalık oluşturulmasında emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ederiz” dedi. Hayvan barınağını ziyaret eden öğrenciler burada da hayvan dostlarıyla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.