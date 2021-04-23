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GKV’li minikler 23 Nisan’ı coşkuyla kutladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde GKV Özel Anaokulu öğrencilerimiz Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki’yi makamında ziyaret etti.

GAZİANTEP 23.04.2021, 14:41
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GKV’li minikler 23 Nisan’ı coşkuyla kutladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde GKV Özel Anaokulu öğrencilerimiz Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki’yi makamında ziyaret etti.

Genel Müdür İsmet Tiryaki makamını sırayla anaokulu öğrencilerimize devretti, onları dinledi ve isteklerine yanıt verdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101.yılı anısına GKV’li minik öğrencileri ağırlayan Sayın Tiryaki, tüm Dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik etti. Ziyaret sırasında öğrencilerle sohbet eden İsmet Tiryaki tüm öğrencileri sırayla makam koltuğuna oturtarak genel müdürlük heyecanı yaşamalarını sağladı.
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