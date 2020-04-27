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GKV’li minik şairlerin şiirleri derece yaptı

GAZİANTEP'TE 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ETKİNLİKLER İKAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ŞİİR YARIŞMASINDA GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖĞRENCİLERİNİN ŞİİRLERİ DERECEYE GİRDİ.

GKV’li minik şairlerin şiirleri derece yaptı

GAZİANTEP'TE 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ETKİNLİKLER İKAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ŞİİR YARIŞMASINDA GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖĞRENCİLERİNİN ŞİİRLERİ DERECEYE GİRDİ.

27 Nisan 2020 Pazartesi 14:42
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GKV’li minik şairlerin şiirleri derece yaptı

Gaziantep’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikler ikapsamında gerçekleştirilen şiir yarışmasında Gaziantep Kolej Vakfı öğrencilerinin şiirleri dereceye girdi.

TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde düzenlenen “Evde Bayram Var” konulu şiir yarışmasına katılan GKV Özel İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri şiirleriyle dereceye girdi. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen yarışmayakatılan GKV Özel İlkokulu öğrencisi Begüm Mira Özdikici “Ata’mın Evladıyım” adlı şiiriyle il birincisi olurken, 5. sınıflar kategorisinde GKV Özel Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Zeynep Moschini “Bir Asır Egemen Ulu Türkiye’m” adlı şiiriyle il ikincisi oldu. Şiir yarışmasında 4. sınıflar kategorisinde Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Begüm Mira Özdikici “Ata’mın Evladıyım” adlı şiiriyle il birincisi olurken, 5. sınıflar kategorisinde ise GKV Özel Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Zeynep Moschini “Bir Asır Egemen Ulu Türkiye’m” adlı şiiriyle il ikincisi oldu. Başarılı öğrencileri kutlayan GKV Özel İlkokulu Müdürü Talya Serenada Onan ve GKV Özel Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı “Öğrencilerimizin yetenekleri doğrultusunda yetiştirilmesi, özel yeteneklerinin değerlendirilerek gelecek yaşamlarında en iyi şekilde yönlendirilmesi için gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Yarışmada derece elde eden öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu.

GKV’li minik şairlerin dereceye giren şiirlerinin önümüzdeki günlerde sergileneceği ve yarışmaya katılan diğer şiirlerle birlikte bir şiir kitabı hazırlanacağı da öğrenildi.

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