GKV’li İdil Erkan’ın yüzme başarısı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencisi İdil Erkan Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okullar Arası Gençler Gaziantep Müsabakalarında mücadele ederek il ikinciliğini elde etti.

Akademik başarılarının yanı sıra sosyal kültürel sanatsal ve sportif başarılarıyla da adından sıkça söz ettiren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri katıldıkları çeşitli müsabakalarda da dereceler elde ederek okullarının başarı grafiğini yükseltmeye devam ediyor. Son olarak Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri 9’uncu sınıf öğrencisi İdil Erkan, Okullar Arası Gençler İl Yüzme müsabakalarında, 50 metre, 100 metre ve 200 metre kurbağalama yarışlarında ikinci oldu. Düzenlenen törenle altın kulaç İdil Erkan’ın sertifika, hediye ve madalyaları GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki tarafından takdim edildi. Başarılı sporcuyu kutlayan Tiryaki önümüzdeki süreçte bölgesel ve ulusal dereceler kazanması dilek ve temennisinde de bulundu.