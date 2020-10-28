GKV’li Ayda Akçayöz’den teniste çifte şampiyonluk kazandı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencisi Ayda Akçayöz Cumhuriyet Kupası etkinlikleri kapsamında katıldığı Gaziantep Defi Ligi 2020 Sezonu Junior 1. Lig Şampiyonluk Turnuvası ve Polymelt Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvasında şampiyon olarak iki ayrı turnuvanın şampiyonluk kupalarını kazanarak adını başarı listesine gururla yazdırdı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen pandemi önlemleri dikkate alınarak düzenlenen Polymelt Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvasında rakiplerini başarıyla yererek şampiyonluk kupasını kazanan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencisi Ayda Akçayöz aynı zamanda katıldığı Gaziantep Defi Ligi 2020 Sezonu Junior 1. Lig Şampiyonluğunu da kazanarak aynı gün iki şampiyonluk kupası aldı. GKV Özel Okullarına çifte şampiyonluk gururu yaşatan Ayda Akçayöz Gaziantep Defi Ligi 2020 Sezonu Junior 1. Lig Şampiyonluk kupasını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’den Polymelt Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası şampiyonluk kupasını ise Ak Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak’tan aldı. Sporun kendisi için önemli bir tutku olduğunu ifade eden Ayda Akçayöz başarısında öğretmenleri ve ailesinin büyük rol aldığını belirterek bundan sonraki süreçte daha üst turnuvalarda tenis oynamak istediğini ifade etti. Başarılı öğrenciyi kutlayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Ak Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak çifte şampiyonluk kupası sahibi Ayda Akçayöz’e spor yaşamında başarılar dilediler. GKV Ortaokul Müdürü Seçil Güldemet’te kurum genelinde okul sporlarının bütün dallarına yer verildiği, yaşanan pandemi nedeniyle kurallara uyularak öğrencilerin spor alanındaki faaliyetlerinin devam ettiğini ifade etti. Şampiyon sporcuyu da kutlayan Okul Müdürü Seçil Güldemet gelecek dönemlerde şampiyon tenisçiyi profesyonel liglerde görmek istediklerini de sözlerine ekledi.