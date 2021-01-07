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GKV’den Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin vefa projesi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Korona virüse karşı geliştirilen aşının mimarları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’e vefa projesi kapsamında çeşitli konularda yarışmalar düzenledi. Resim, mektup ve slogan dallarında düzenlenen yarışmada dereceye girecek olan eserlerin insanlığın umudu ve gururu haline gelen iki Türk bilim insanlarına da gönderileceği bildirildi.

GAZİANTEP 07.01.2021, 10:33
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GKV’den Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin vefa projesi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Korona virüse karşı geliştirilen aşının mimarları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’e vefa projesi kapsamında çeşitli konularda yarışmalar düzenledi. Resim, mektup ve slogan dallarında düzenlenen yarışmada dereceye girecek olan eserlerin insanlığın umudu ve gururu haline gelen iki Türk bilim insanlarına da gönderileceği bildirildi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, bir yıldan kısa bir sürede korona virüs aşısını geliştirerek büyük bir başarıya imza atan ve bütün Türkiye’yi gururlandıran Prof. Dr. Uğur Şahin’e ve Dr. Özlem Türeci’ye minnettarlığını sunmak için düzenlenen proje kapsamında öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler ve yarışmalar düzenledi. GKV Özel Anaokulu öğrencileri, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik resim alanında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ise mektup ve slogan dallarında yarışacağı etkinliklerde ortaya çıkacak olan eserlerin okul fuayesinde sergileneceği de bildirildi. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Yabancı Diller Bölüm Başkanı Selin Yaman ve Görsel Sanatlar Zümre Başkanı Hayal Bazoğlu, “Sadece ülkemiz ve milletimiz için değil, aynı zamanda bütün dünya ve insanlık için büyük bir umut olan iki Türk bilim insanımıza elbette vefa ve minnet borcumuzu öderken öğrencilerimizin de gelecekte bilimsel çalışmalara yönelmeleri, fen bilimlerinde daha etkin görevler alabilmeleri yönünde teşvik etmek için kurumlarımız genelinde bazı yarışmalar düzenliyoruz. Katılımın yüksek olacağını umduğumuz bu etkinlikler sonucu öğrencilerimizin resim, mektup ve sloganlarından oluşacak etkinlikleri okul fuayesinde de sergilenecek olup aynı zamanda dereceye giren mektup, slogan ve resimler değerli bilim insanlarımız Prof. Dr. Uğur Şahin’e ve Dr. Özlem Türeci’ye de gönderilecektir” diye konuştular.
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