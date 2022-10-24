GKV’de yapay zeka ve metaverse semineri

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri Dr. Öğretim Üyesi Şebnem Özdemir’i ağırladı. Özdemir GKV’li öğrencilere yönelik olarak "Gerçek-Dünya-Kurgu: Yapay Zeka ve Metaverse" konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen "Gerçek-Dünya-Kurgu: Yapay Zeka ve Metaverse" konulu seminerde Dr. Öğretim Üyesi Şebnem Özdemir yapay zeka ve metaverse eşliğinde ortaya konulan ürünlerin gerçekliği ve kurgusu tartışılır iken yapay zekanın işlevselliği için veri madenciliğinin önemine anlattı. Özellikle gençlerin dijital ortamda paylaşım yaparken dikkatli olmaları gerektiği hatırlatılan Dr. Öğretim Üyesi Şebnem Özdemir metaverse ve yapay zeka uygulamalarında gelecek nesillerin önemli katkılar sunacağını belirti. Söyleşinin sonunda Türkiye’de yapay zeka teknolojisinin geliştiğini ve veri madenciliğine konusunda önemli çalışmalar yapıldığıda öğrencilerle paylaşan Özdemir, öğrencilerin yapay zeka, metaverse ve veri madenciliği konularında soruların da yanıtladı.