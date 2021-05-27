GKV’de öğrencileri yıldızları temiz su için bağışladı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri yürüttükleri İngilizce Kitap Okuma ve Sosyal Sorumluluk Projesiyle İngilizce derslerinde kullanılan dijital okuma platformundan e-kitap okuyarak ve çevrimiçi kelime çalışmalarını tamamlayarak kazandıkları yıldızları temiz su için bağışladılar.

İngilizce Kitap Okuma Ve Sosyal Sorumluluk Projesiyle Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri bir taraftan kitap okurken bir yandan da insanlık doğa ve çevre yararına önemli bir çalışmaya imza atıyorlar. Öğrencilerin e kitap okuyarak kazandığı yıldızları ihtiyacı olan topluluklara temiz su ulaştırma amacıyla kullandığını belirten, GKV Yabancı Diller Bölüm Başkanı Selin Yaman “Öğrencilerimize okuyarak ve öğrenerek, dünyada nasıl bir etki oluşturabileceklerini gösteren heyecan verici bir okuma projesi gerçekleştirdik. Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu ve Ortaokul öğrencileri, İngilizce derslerinde kullanılan dijital okuma platformundan e-kitap okuyarak ve çevrimiçi kelime çalışmalarını tamamlayarak kazandıkları yıldızlarını iyi bir amaç için bağışladılar. Öğrencilerimiz, yıldızlarını dünyanın pek çok yerinde ihtiyacı olan topluluklara temiz su ulaştırmak için kullandılar. Proje ile öğrencilerimiz sayesinde Dünya’da temiz suya ulaşımda güçlük çeken ailelerin 1500 günlük su ihtiyaçları karşılanmıştır. 6 hafta süren proje ile öğrencilerimizi okumaya ve öğrenmeye motive etmenin yanı sıra diğer insanlara yardım etmenin ve başkalarının hayatına etki edebilmenin oluşturduğu mutluluğu keşfetmeleri de amaçlandı. Her seviyede en çok yıldız toplayan öğrencilerimiz ayrıca hediye çeki kazandılar. Tüm öğrencilerimizi gösterdikleri çaba ve katkıları için tebrik ediyoruz” diye konuştu.