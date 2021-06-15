GKV’de münazara turnuvası ödül töreni heyecanı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri’nde düzenlenen geleneksel münazara yarışmaları bu yıl online olarak gerçekleştirildi. Yarışmalar sonucunda dereceye giren başarılı öğrenciler Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Müdürü Engin Biba tarafından ödüllendirildi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen münazara yarışmaları sonucu ödül almaya hak kazanan yarışmacılara ödülleri düzenlenen törenle GKV Özel Liseleri Müdürü Engin Biba tarafından verildi.

Yarışmalarla ilgili bir değerlendirme yapan GKV Özel Liseleri Müdürü Engin Biba “Okulumuzda gelenekselleşen münazara turnuvaları ile öğrencilerimiz dili etkili ve akıcı bir şekilde kullanabilme, kendini doğru ifade edebilme kazanımlarını geliştirerek, öz güveni yüksek bireysel çalışmalarda ve grup çalışmalarında etkili, liderlik vasfı yüksek, mantık yürüten, tezler ortaya koyabilen ve antitezler oluşturabilen bireyler haline gelmektedirler” dedi.

Okul Müdürü Biba, açıklamalarının devamında, “GKV Özel Okullarında Online olarak gerçekleşen münazara turnuvası, Edebiyat zümresinden Abdulkadir Summak, Ceyda Devamlı ve Mehmet Ali Erbudak öğretmenlerimiz ve münazara kulübü öğrencilerimiz ile önce eğitim verilip, ardından 5 tur ve 21 karşılaşmadan oluşmuş, final karşılaşması sonrasında ise kazananlar belli oldu ve ödüller sahiplerini buldu” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen yarışmaların ardından dereceye giren GKV Özel Liseleri öğrencilerinden Baran Alioğlu, Nehir Çoruh, Deniz Doğan madalya ve katılım sertifikaları, şampiyon olan takım üyeleri GKV Özel Liseleri 10. Sınıf öğrencileri Arda Akgül, 11. sınıf öğrencileri Nehir Zelal Sönmez ve M.Buğra Alageyik’e münazara turnuvası kupası, madalya, sertifika ve hediyeleri GKV Özel Liseleri Müdürü Engin Biba tarafından takdim edildi.