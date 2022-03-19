GKV’de Çanakkale Geçilmez oratoryosu büyük ilgi gördü

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Çanakkale Şehitlerini Anma Günü 107.yılında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı anma programı izleyenleri duygulandırdı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Konferans Salonu’nda düzenlenen 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Çanakkale Şehitlerini Anma Günü 107.yılı etkinliklerine, Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, Celal Ersoy, GKV Mütevelli-Yönetim Kurulu Üyeleri, GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, Okul Müdürleri, idareciler, öğretmenler, veliler ve ortaokul öğrencileri katıldı.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Çanakkale Şehitlerini Anma Günü etkinlikleri saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Çanakkale ruhuyla bir milletin başaramayacağı hiçbir şey olmadığını ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokul Müdürü Seçil Güldemet, "Çanakkale Zaferi” tarihimizin en hüzünlü zaferidir. Yokluklar içindeki bir milletin çağın en güçlü devlet ve silâhlarına karşı direnişin gerçek bir destanıdır. Bu destanın her satırında insanlık onuru vardır. Bu duygularla 18 Mart Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümünü kutluyor, bugünlere ulaşmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bütünlüğü ve milletimizin huzur ve güvenliği için hayatını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum.“ dedi.

GKV Özel Ortaokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu tören, Çanakkale Destanı kısa film gösterisi, öğrencilerimizden 18 Mart hikâyeleri, ”18 Mart Şiir Okuma Yarışması” birincisi Deniz Ataş’ın şiirini okuması, “Çanakkale’de Bir Ali” tiyatro oyununun sahnelenmesi ve okul korosu tarafından Çanakkale Türkülerinin seslendirilmesi ile son bulan etkinlikler konukları duygulandırdı.