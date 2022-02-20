GKV Özel Ortaokulu yıldız kulaçları madalyaları topladı

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Sporları ve Yüzme İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Okullar arası Yıldızlar İl Şampiyonasında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokul sporcuları katıldıkları kategorilerde elde ettikleri başarılarla turnuvanın madalyalarına adeta el koydular.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri akademik başarılarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif başarılarla taçlandırmaya devam ediyor. Son olarak Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Sporları ve Yüzme İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ‘’ Okullar arası Yıldızlar il Şampiyonasında Gaziantep il 1, 2, 3 ve 4. lük derecelerini kazanarak madalyalarını alan altın kulaçları kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki önümüzdeki süreçte ulusal ve uluslararası arenalarda da büyük başarılar beklediklerini ifade etti.

GKV’nin madalya avcıları iş başında

Olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilen Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Sporları ve Yüzme İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Okullar arası Yıldızlar il Birinciliği müsabakalarında GKV Özel Ortaokul öğrencilerinden 8. sınıf öğrencisi Ceren Batuş; 100 metre serbest il 1’incisi, 50 metre serbest İl 3’üncüsü, 50 metre Sırtüstü İl 3’üncüsü oldu. 7 sınıf öğrencisi Derin Özönel; 100 metre Serbest İl 2’incisi, 400 metre Serbest İl 3’üncüsü oldu. 7 sınıf öğrencisi Ata Çelikkalkan; 50 metre Sırtüstü İl 2’incisi, 100 metre Sırtüstü İl 3’üncüsü, 50 metre Serbest İl 3’lüğünü elde ederken 8. Sınıf öğrencisi Kerem Esen ise 50 metre Serbest İl 4’üncüsü, 50 metre Sırtüstü İl 4’üncüsü oldu. GKV Özel Okulları Genel Müdürü ve Okul Müdürü Seçil Güldemet başarılı öğrencileri kutlayarak ödüllendirdi.