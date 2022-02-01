GKV Özel okulları öğrencisi Beren Kalyoncu Türkiye ikincisi

2022 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’nda 11 yaş kızlar kategorisinde Türkiye ikincisi olan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencisi Beren Kalyoncu aynı zamanda Milli Takım’a da seçilerek ülkemizi uluslararası turnuvalarda temsil etme hakkını da kazandı.

Türkiye Satranç Federasyon’u tarafından Antalya’da düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasına iki bine yakın sporcu katılmıştır. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Öğrencimiz Beren Kalyoncu 11 yaş kızlar kategorisinde Türkiye 2.liğini kazanarak ismini başarı hanesine bir kez daha yazdırdı. Ülkemizi, Gaziantep’i ve Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarını Dünya ve Avrupa Yaş Grupları Turnuvalarında temsile hak kazanan Beren Kalyoncu’yu kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki önümüzdeki süreçte daha büyük başarılar beklediklerini ifade etti.