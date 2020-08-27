GKV Özel Liselerinden YKS başarısı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından GKV Özel Liseleri öğrencileri Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinde tercih ettikleri fakültelere yerleşti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liselerinden 2019-2020 eğitim-öğretim yılında mezun olan öğrencilerden 36’sı Tıp Fakülteleri, 14’ü Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerine, 29’u Mimarlık ve Mühendislik Fakülteleri, 3’ü Hukuk Fakülteleri, 9’u Fen Edebiyat Fakülteleri, 16’sı İktisat ve İşletme Fakülteleri, 7 öğrenci de yurt dışında dünyanın en prestijli üniversitelerinde yükseköğrenim hakkı kazandı.

YKS şampiyonu Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencilerinin LGS başarılarından sonra YKS’de elde ettikleri başarılar da eğitim-öğretimde 57. yılını kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının başarılarına yeni başarılar ekledi. Sonuçlarla ilgili bir değerlendirme yapan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, “Kuruluşunun 57. yılını kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları olarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda bu yıl da üstün bir başarı elde etmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yoğun akademik çalışmaları sonucunda öğrencilerimiz Türkiye’nin ve dünyanın prestijli üniversitelerine yerleşerek başarımızı taçlandırmışlardır. Emek ve çabalarından ötürü tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik eder özverilerinden dolayı velilerimize teşekkür ederim” diye konuştu.