GKV Özel İlkokulu öğrencilerini ortaokula uğurladı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu 4. sınıf öğrencileri GKV eğitim kampüsünde düzenlenen coşkulu bir kep töreniyle ortaokula uğurlandı.

2020-2021 eğitim öğretim yılında GKV Özel İlkokulundan mezun olan öğrencileri kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy ve GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki öğrencilere başarılar dilediler.

2020-2021 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte öğrencileri kep töreni heyecanı sardı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bünyesindeki eğitim kurumlarında her gün bir kep töreni yapılırken bu kez de Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulundan mezun olan öğrenciler için coşkulu bir kep töreni düzenlendi. Törene, Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, Celal Ersoy, Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyeleri Seyhan Fesli, Osman Kıratlı, İrfan Elboğa, GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, GKV Özel İlkokulu Müdürü Talya Serenada Onan, idareci, öğretmen, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.

57 yıllık köklü geçmişe sahip olan bu ailenin önemli bir halkasısınız

2020-2021 eğitim öğretim yılında mezun olan öğrenciler için düzenlenen kep töreninde duygularını dile getiren GKV Özel İlkokul Müdürü Talya Serenada Onan, mezun olan öğrencileri kutlayarak, “Umudumuz, Geleceğimiz, Gözbebeklerimiz Dört yıllık bir maceraydı yaşadığınız. Macera diyorum çünkü hiç bilinmeyen yaşantılara çağırırdı sizi okulun zili. Adı hep aynı olsa da girilen derslerin içi hiç aynı olmadı. Bazen konular değişti, bazen zamanlar. Tabii bazen de siz değiştiniz. Ardınızda kalan, dört yılmış gibi görünse de başladığınız noktayla vardığınız nokta arasına dört yıldan çok daha fazlası sığar sanıyorum. Evet, ilkokul bitiyor. Hayatın başka renklerini yaşama vakti, başka sorumlulukların ve yeni heyecanların yaşanacağı döneme giriyorsunuz. Bir taraftan mezun etmenin sevinci, Bir tarafta hicran. En değerli varlıklarımız olan siz sevgili öğrencilerimizden ayrılacak olmanın hüznünü taşırken yüreğimizde; sizleri duyarlı, çağdaş, ayakları yere sağlam basan bireyler olarak geleceğe, yeni bir eğitim yaşamına uğurlayacak olmanın da mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Buradaki 4 yıllık eğitim sürecinizde aydınlık yarınlara atılan her adımda sizinle olmak, bizim için çok kıymetliydi. Evet, bugün mezun oluyorsunuz ancak sizler daima 57 yıllık köklü geçmişe sahip olan bu ailenin önemli bir halkasını oluşturmaya devam edeceksiniz. Gaziantep kolej Vakfı Özel Okulları başarılarınız, mücadele azminiz, kaliteniz ve sağlam duruşunuzla daha da güçlenecek; yeşerttiğiniz tüm güzellikler bizim için gurur kaynağı olacaktır” dedi.

Emekliliğe ayrılan öğretmenlere üstün hizmet plaketi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında uzun yıllar öğretmenlik görevi yapan ve yüzlerce gencin yaşamana dokunarak onları yarınlara hazırlayan Latife Eliş, Gülderen Tuğrul, Fatma Besnili ve Ayten Ayalp’e emekleri ve özverili çalışmalarından dolayı üstün hizmet plaketleri Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyeleri Seyhan Fesli, Osman Kıratlı, İrfan Elboğa ve GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki tarafından verildi.

Kepler coşkuyla atıldı

GKV Özel İlkokulu kep töreninde 2020-2021 eğitim öğretim yılında gösterdikleri özveri ve çabalardan dolayı da GKV Özel İlkokulu idareci ve öğretmen kadrosuna GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki tarafından teşekkür belgeleri ve çiçek takdim edildi.

2020-2021 eğitim-öğretim yılı mezuniyet belgelerini öğretmenlerinden alan ve ilkokulu başarıyla tamamlayan öğrencileri gecenin sonunda keplerini coşkuyla atarak ortaokula geçmenin mutluluğunu yaşadılar.