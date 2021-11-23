GKV Özel Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri Portekiz’de

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yürütülen Erasmus+ programı kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri 2 yıldır yürüttükleri Avrupa Birliği KA229 Stratejik okul ortaklığı projesinin, ilk uluslararası toplantısını Portekiz’in Covilha şehrindeki Escola Secundria Campos de Melo okullarının ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Erasmus+ programı kapsamında Portekiz’e giden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin burada bir çok etkinliği katıldığını ifade eden Proje Koordinatörü Selin Yaman yaptığı değerlendirmede, “Proje, Türkiye’den Gaziantep Kolej Vakfı Özel Fen Lisesi, Portekiz’den Escola Secundria Campos de Melo ve Litvanya’dan Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto İnzinerijos Licejus okulları ile ortak olarak yürütülüyor. Projemiz, dünyadaki eğitim reformunun merkezinde yer alan ve giderek daha çok önem kazanan STEAM, Science (Fen), Technology (Teknoloji ), Engineering (Mühendislik), Art (Sanat) ve Mathematics (Matematik) eğitimini kapsıyor. STEAM modelinin genel eğitime entegrasyonu konu alan projede etkinlikler ve çalışmalar, geçtiğimiz 2 yıl boyunca online olarak gerçekleştirilirken, projede yer alan ortak ülke ve okullardaki öğrenci ve öğretmenlerimizin katılacağı ulus ötesi proje toplantılarının birincisi, 7-13 Kasım 2021 tarihlerinde Türkiye, Litvanya ve Portekiz’den toplam 10 öğretmen ve 30 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Hafta boyunca ev sahibi okulda gerçekleştirilen programda döngüsel ekonomi, ekosistem, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm, mikro plastikler ve sıfır atık toplumu konularında çalışmalar yapıldı. Öğrencilerimiz Kimya, Biyoloji, Jeoloji, Tarih, Müzik, Ekoloji ve İngilizce Derslerinden oluşan birçok STEAM dersi uygulamaları ve workshoplarını deneyimlediler. Farklı ekosistem modelleri üzerinde takım çalışmaları, sunumlar, dijital posterler tasarımları, ekosistem modellemeleri, prototip çizimleri yaptılar. Ayrıca, Estremoz’ da bir bilim merkezi olan, Ciencia Viva Center’da uzmanlar tarafından gerçekleştirilen ‘Dünya - Dinamik Gezegen’ ve ‘Anı Görmek - Dünya - Hangi Gelecek?’ iki farklı tura katılarak müthiş deneyimler elde ettiler” diye konuştu.