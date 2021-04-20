GKV öğrencisi 16. IB Günü’nde konuştu

GKV Özel Cemil Alevli Koleji IB 10A sınıfı öğrencisi Öykü Sönmez, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da katıldığı 16. IB Günü toplantısında, “IB yolculuğunda değişimi benimsemek” konulu bir konuşma yaptı.

Dünyanın en prestijli diploma programlarından IB (Uluslararası Bakalorya) Diploma Programı’nı 2014 yılından bu yana bölgemizde ilk kez başarıyla uygulayan GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IB) koordinatörü, IB öğretmenleri, IB öğrencileri ve GKV Özel Liseleri idarecileri Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) IB Komisyonu üyelerinin işbirliği ile çevrimiçi düzenlenen 16. IB Günü etkinliğine katıldı. "IB Yolculuğunda Değişimi Benimsemek" teması ile düzenlenen 16. IB Günü’nün açılış konuşmasını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptı. GKV Özel Cemil Alevli Koleji IB 10A sınıfı öğrencisi Öykü Sönmez, programda IB öğrenen profili çerçevesinde değişimi benimsemek teması çerçevesinde konuşma yaptı.