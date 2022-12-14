GKV öğrencileri geleceği tasarladı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri, Bilgisayar Bilimleri Eğitim Haftası’nı tüm dünya ile aynı anda kodlama yaparak kutladılar. Bir birinden farklı etkinliklerin gerçekleştirildiği kutlamalarda öğrencilerin faaliyetleri dikkat çekti.

Bilgisayar Bilimleri Eğitim Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerle dikkat çeken Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri, bir birinden farklı etkinlikler gerçekleştirdiler. Etkinliklerle ilgili bir değerlendirme yapan Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu Müdürü Talya Serenada Onan, okul genelinde Bilgisayar Bilimleri Eğitim Haftasını dünya genelindeki diğer kurumlarla aynı anda kutladıklarını ifade ederek, “Bir hafta boyunca yapılan etkinliklerle öğrencilerimize bilgisayar bilimlerini öğrenmeleri için ilham vermeyi, üretmenin aynı zamanda hayatı tasarlamak olduğunu keşfetmelerini sağlamayı, kodlama farkındalığı oluşturmayı, hayal güçlerini harekete geçirmeyi amaçladık. 1 ve 2. sınıf öğrencilerimiz dans partisi kodlama etkinliği ile hem kendilerini geliştirdiler hem de dans ederek eğlendiler. 3. ve 4. sınıf öğrencilerimiz, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmenimiz Fatoş Hanedan rehberliğinde atık ve elektronik malzemelerden robotlar tasarladılar ve bu robotları sergilediler. Bilgisayar Bilimleri Eğitim Haftası etkinliklerini düzenleyen, verdikleri kodlama eğitimiyle geleceğin yazılımcılarını yetiştirmeye çalışan öğretmenlerimize teşekkür ediyor, etkinliklere katılan tüm öğrencilerimizi kutluyoruz” dedi.