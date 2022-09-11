GKV eğitimde 59. yıla ’’merhaba’’ dedi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında 2022-2023 eğitim-öğretim yılı açılış programı düzenlenen muhteşem bir törenle gerçekleştirildi.

Anadolu’nun eğitim kalesi olma özelliğiyle kapılarını 59. kez açan GKV Özel Okulları bünyesinde GKV Özel Anaokulu, GKV Özel İlkokulu, GKV Özel Ortaokulu GKV Özel Anadolu Lisesi, GKV Özel Fen Lisesi ve Cemil Alevli Koleji öğrencilerini yarınlara en iyi koşullarda hazırlıyor.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı açılış programı Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli-Yönetim Kurulu Başkanı Av. Seyhan Fesli ve tüm akademik kadronun katılımları ile düzenlendi. Düzenlenen programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından GKV Özel Okullarına yeni katılan öğretmenler için hazırlanan tanıtım filmi gösterimi yapıldı.

Gaziantep Kolej Vakfı 59 yıllık gururu yaşıyor

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki açılış töreninde GKV misyon ve vizyonunun 1963 yılından bu yana korunduğunu ve kurumun Türkiye’nin en köklü eğitim kurumları arasında yer aldığını ifade ederek, “59 yıllık geçmişi ve en güçlü eğitim kurumu kimliğiyle herkesin saygısını ve takdirini kazanan okullarımızda çağdaş, ülkesini ve insanlığı seven, ulusal değerlerimizi benimsemiş, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, uluslararası platformlarda şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek öğrenciler yetiştiren kurum olarak birlikte çalıştık. Kurucumuz merhum Cemil Alevli’nin açtığı uygarlık yolunda geleceğe emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir ” dedi.

Gaziantep Kolej Vakfı’nın misyon ve vizyonu geleceği aydınlatıyor

Tiryaki yaptığı konuşmasında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının başarılarının temelinde başta 59 yıllık misyonuyla GKV ruhuna inanmış ve bu ruhu yaşatan Mütevelli ve Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Nüket Ersoy ve Celal Ersoy’a, Yönetim Kurulu ve Mütevelli Kurulu Başkanı Av. Seyhan FESLİ’ ye, yönetim kuruluna, yöneticilerimize ve güçlü eğitim kadrosuna destek ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Yeni nesillerimizi geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz

2022-2023 eğitim-öğretim yılında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları eğitim kadrolarına başarılar dileyen Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli-Yönetim Kurulu Başkanı Av. Seyhan Fesli, “Okullarımızın 59. kuruluş yılında, misyonu ve vizyonu doğrultusunda kurucumuz merhum Cemil Alevli’ nin yaktığı eğitim meşalesini, GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Sayın Nüket Ersoy önderliğinde ve hedefleri doğrultusunda bizlere emanet edilen öğrencilerimizi 21. yüzyıl becerileri elde edilmiş bir şekilde geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz” diye konuştu.

GKV Teknofest Takımına Onur Ödülü

2022-2023 eğitim-öğretim yılı açılış programı Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları eğitim kadrosuna yeni katılan öğretmenlere GKV rozeti takdimi ve sonrasında 2021-2022 eğitim-öğretim yılı Teknofest Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali 2022’ de Türkiye İkinciliği elde eden, GKV Özel Fen Lisesi Biyoplastik Takımına teşekkür belgesi ve plaket takdimi ile son buldu.