GKV 59. yıl mezunlarına muhteşem balo

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri 2021-2022 yılı mezunları için düzenlenen GKV Geleneksel Mezuniyet Balosu büyük ilgi gördü. GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki 2021-2022 dönemi mezunlarını başarılar dileyerek “Mezun olan öğrencilerimizin önümüzdeki süreçte istedikleri üniversitelerde eğitim görerek ülke kalkınmasına katkı sunmalarını diliyorum” dedi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri 59.yıl mezunlarına unutulmaz bir balo düzenledi. 2021-2022 mezunu olacak olan öğrencilerin aileleriyle birlikte katıldığı mezuniyet balosunda coşku ve duygusal anlar birlikte yaşandı. Geceye katılan GKV Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki’nin eğitim ve öğretim faaliyetlerindeki başarılarından dolayı GKV Özel Liseleri Müdürü Engin Biba, Akademik Müdür Yardımcısı Özge Ataker, İdari Müdür Yardımcısı Ali Dirgen, 12. Sınıflardan Sorumlu Müdür Yardımcısı Murat Öngen, IB Koordinatörü Ali Pamuk ve 12. Sınıflardan Sorumlu Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Duygu Yıldız’a çiçek takdimlerinden sonra öğrenciler aileleri ve öğretmenleriyle birlikte eğlence dolu keyifli bir gece geçirmesiyle tamamlandı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki “ 2021-2022 eğitim öğretim dönemi mezunları için düzenlenen etkinlik sonrası yaptığı değerlendirmede “ GKV çatısında 12 yıl boyunca eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam eden öğrenciler 21. yüzyıl becerileriyle donanmış, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, sorgulama ve araştırma becerileri gelişmiş bireyler olarak mezun etmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Umarım öğrencilerimiz bundan sonraki süreçte Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinde eğitimlerini sürdüreceklerdir. Öğrencilerimize başarılar dilerken, bu süreçte bizlerle birlikte çabalayan değerli velilerimize, idareci ve öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum” dedi.