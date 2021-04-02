Girişimcilik online konferansının ilk oturumu gerçekleşti

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Toplumsal Duyarlılık Projeleri işbirliğiyle gerçekleşen “Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler (GKSS) ve Türk Vatandaşları için İşletmelerin ve Girişimciliğin Geliştirilmesi Projesi” girişimcilik online konferansının ilk oturumu Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinin geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

3 Farklı oturum şeklinde planlanan konferans, Avrupa Birliği Delegasyonundan FRiT Bölüm Başkanı Libor Chlad, KOSGEB Başkan Yardımcısı Recep Ali Erdoğan, GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat ile Dünya Bankası Kıdemli Ekonomisti ve Proje Ekip Lideri Sırma Demir Şeker’in konuşmalarıyla başladı. Konuşmaların sonrasında proje hakkında genel bilgilerin verildiği bir sunum gerçekleştirildi.

Proje kobilerin desteklenmesi amacını taşıyor

“Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler (GKSS) ve Türk Vatandaşları için İşletmelerin ve Girişimciliğin Geliştirilmesi Projesi’’nin Gaziantep ilinde yürütülen bir proje olduğunu belirten GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, projenin Türkiye’deki Mülteciler için AB Mali Yardım Programı (Facility for Refugees in Turkey) kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edildiğini ve uygulama desteğinin Dünya Bankası tarafından sağlandığını söyledi. Projenin genel amacının, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) büyümesini desteklemek ve pilot il Gaziantep’te GKSS ve Türk Vatandaşları için istihdam ve girişimcilik fırsatlarını artırmak olduğunu ifade eden Prof. Dr. Balat, Gaziantep Üniversitesi’nin üzerine düşen sosyal, kültürel ve akademik sorumluluğu yerine getirmeyi hedeflediğini kaydetti. Prof. Dr. Balat, girişimcilik online konferansının gerçekleşmesine katkı sağlayan Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi ekibine de teşekkür etti.

Konuşmasında GAÜN Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi (TDP) bünyesinde yürütülen yabancı uyruklu öğrenciler burs projesi programına değinen Prof. Dr. Balat, “En uzun sınırımızı oluşturan Suriye’de ortaya çıkan kriz nedeniyle binlerce yabancı uyruklu vatandaş Gaziantep ve çevre şehirlere sığınmışlardır. Gaziantep Üniversitesi yükseköğrenimlerine devam etmeye çalışan yabancı uyruklu gençler ve bölgemizde bulunan diğer yabancı uyruklular için farklı alanlarda çeşitli faaliyetler ve projeler gerçekleştirerek üzerine düşen sosyal kültürel ve akademik sorumluluğu yerine getirmeyi hedeflemektedir” dedi.

Burs programı projesiyle çok sayıda yabancı uyruklu öğrenci desteklendi

Prof. Dr. Balat konuşmasının devamında şunları söyledi: “Bu bağlamda, Gaziantep Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP) Merkezi bünyesinde Hollanda Dış İşleri Bakanlığı iş birliğinde ‘Yabancı Uyruklu Öğrenciler Burs Programı Projesi’ yürütülmektedir. Uygulama şekli itibariyle Türkiye’de devlet üniversiteleri arasında ilk olma niteliğinde olan bu proje ile 2019 - 2020 akademik yılı dahilinde 265, 2020-2021 akademik yılı dahilinde 500 yabancı uyruklu öğrencinin eğitim-öğretimi burs ödemeleriyle desteklenirken, Türk ve uluslararası öğrencilerin sosyal ve kültürel entegrasyonu için dil kursları, akademik konuşma-yazma kursları, kişisel gelişim seminerleri gibi kaynaştırma ve adaptasyona da yönelik eğitim faaliyetleri uygulanmaktadır. Bu faaliyetlere öğrencilerimizin yanı sıra kampüs dışından da katılım sağlanmaktadır” diye konuştu.