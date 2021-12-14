banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Tabiattaki binlerce yıllık şifa iksirleri
Tabiattaki binlerce yıllık şifa iksirleri
Bitcoin'de düşüş
Bitcoin'de düşüş
Borsa güne rekorla başladı
Borsa güne rekorla başladı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Girişimci ve girişimci adayları Gaziantep’te buluşuyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat ve GEN Türkiye koordinasyonunda Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Ticaret Borsası ev sahipliğinde Gaziantep’te gerçekleşecek “Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum” için geri sayım başladı.

GAZİANTEP 14.12.2021, 10:20
Girişimci ve girişimci adayları Gaziantep’te buluşuyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat ve GEN Türkiye koordinasyonunda Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Ticaret Borsası ev sahipliğinde Gaziantep’te gerçekleşecek “Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum” için geri sayım başladı.

Türkiye’nin girişimcilik alanındaki en büyük etkinliği olan “Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum” bu yıl 23 Aralık’ta “Girişimciliğin Tam Zamanı” teması ile Gaziantep’te gerçekleştirilecek. Forum kapsamında geleneksel olarak düzenlenen interaktif yuvarlak masa toplantıları ile girişimci ve girişimci adayları iş dünyasının önde gelen isimleri ile buluşacak.

“Şehrimiz ve girişimcilerimiz için çok önemli bir fırsat”

Gaziantep’in girişimci ruhu, ticari zekası ve ekonomik başarılarıyla ön plana çıktığını ve dönüşen ticari hayata şehir olarak ayak uydurmaları gerektiğini belirten Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “G3 Forum şehrimiz ve girişimcilerimiz için çok önemli bir fırsat. İş dünyasına getirdikleri yeniliklerle kendilerini ispatlayan çok değerli isimler, şehrimizde girişimci ve girişimci adaylarıyla bir araya gelecek. Yıllar boyu edindikleri çok kıymetli iş tecrübelerini, başarı dolu hikâyelerini gençlerle paylaşarak girişimcilik yol haritası çıkartılmasına da yardımcı olacaklar. Ben inanıyorum ki bu Forum pek çok gencimizin, girişimcimizin yoluna ışık tutacak, belki de dünya markası olacak yeni girişimlere vesile olacak. İstisnasız her bir girişimcimizi, girişimci adaylarımızı 23 Aralık’ta düzenleyeceğimiz organizasyonda görmek istiyorum” dedi.

“Ülkemizi yarınlara taşıyacak girişimcilerimiz buradan çıkacak”

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de girişimcilik denilince ilk akla gelen illerden olan Gaziantep’te böylesi bir organizasyonun gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyduklarını vurgulayarak, “Girişimciliği ile örnek olmuş çok değerli isimleri, girişimci ve girişimci adaylarımızı, bu anlamda Türkiye’nin en büyük etkinliği olan G3 Forum’da buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Başvuruları başlayan ve fırsatlarla dolu bu önemli buluşmaya tüm girişimci adaylarımızın ve gençlerimizin katılmalarını bekliyoruz. Mücadele etmek aslında bu coğrafyanın hem kaderinde hem de genetiğinde vardır. Geçmişte atalarımız nasıl ki cephede mücadele vermişse bugün de onların izinde gelişen dünya koşullarında yenilikleri yakalamak üzere büyük bir çaba gösteriyoruz. Bu doğrultuda aydınlık yarınlarımızı inşa edecek gençlerimizi, kendilerini ifade etmelerine imkân sağlayacak, sektöründe lider olmuş mentorlerle bir araya gelerek yol haritalarını belirlemelerine katkıda bulunacak ve cesaretlendirecek olan bu özel buluşmada bir arada olmaya davet ediyorum. 81 ilden katılımcılarla geleceğin kaşifleri, yetenek ve becerileriyle ülkemizi yarınlara taşıyacak gençlerimiz buradan çıkacak” ifadelerini kullandı.

“Güçlü bir ekosistemin oyun kurucusu olmak istiyoruz”

Girişimci adayları için yeni başarı hikayelerinin oluşması için fırsat olacağını söyleyen Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, “Biz küresel ölçekteki girişimcilik gelişmelerini takip eden veya onların tüketicisi olan değil, dünyaya vizyoner bir kimlikle bakan ve büyük girişimlere ev sahipliği yapan güçlü bir ekosistemin oyun kurucusu olmak istiyoruz. Zira teknolojinin her gün geliştiği ve kademe atladığı küresel arenada var olmanın en etkin yolu girişimcilikten geçmekte. Bu bağlamda şehrimizde ‘Girişimciliğin Tam Zamanı’ mottosuyla düzenlenecek olan G3 Forum’un, girişimci ve girişimci adayları için yeni başarı hikâyeleri yazmak adına önemli bir fırsat oluşturacağına inanıyorum. 23 Aralık Perşembe günü tüm girişimci ve girişimci adaylarımızı Türkiye’nin en büyük girişimcilik etkinliğinde buluşmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve GEN Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sabancı, GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın ile G3 Platform Başkanı ve GEN Türkiye Y.K Başkan Yardımcısı Gülden Yılmaz’ın açılış konuşmalarını gerçekleştireceği Forum, 23 Aralık Perşembe günü Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenecek.

Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum programı, tüm detaylar ve başvuru için: www.g3forumturkiye.com adlı web sitesi ziyaret edilebilir.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 15 30
2. Ankaragücü 16 30
3. Erzurumspor 14 28
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Samsunspor 15 25
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 15 23
9. Gençlerbirliği 15 23
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Bursaspor 15 18
15. Manisa FK 16 18
16. Ankara Keçiörengücü 15 17
17. Denizlispor 15 15
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 16 38
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Wolverhampton 16 21
10. Brentford 16 20
11. Brighton 15 20
12. Crystal Palace 16 19
13. Aston Villa 16 19
14. Everton 16 18
15. Leeds United 16 16
16. Southampton 16 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 16 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 16 16
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8