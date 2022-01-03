Gıda mühendisliği bölümü mezunlarına logo müjdesi

Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri ve mezunları, diplomalarında Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi logolarının yer alması hakkını kazandı.

Türk yükseköğretim tarihinde ilk kez Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu tarafından 39 Türk üniversitesindeki 129 lisans programının yeterlilikleri, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) veri tabanına yerleştirildi. 129 Lisans programı, diplomalarında Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) logolarının yer alması hakkini kazandı.

Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ile birlikte Türkiye’de 2 Gıda Mühendisliği Bölümünün daha listede bulunduğunu belirten GAÜN Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Medeni Maskan, söz konusu programlardan mezun olan öğrencilerin yurt dışında diplomalarının daha hızlı tanınacağını, istihdam edilme imkanının artacağını belirterek, yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde kolaylık sağlanacağını ifade etti.

Prof. Dr. Maskan, “Türkiye’deki 129 diploma programı mezunları, yükseköğretim ve üst ortaöğretim ile staj yeterliliklerinin ve yurt dışında geçirilen öğrenim dönemlerinin kazanımlarının karşılıklı olarak otomatik tanınmasını sağlayacak. Avrupa Birliği’nde mesleki yeterliliklerin tanınmasına ilişkin direktif gereği, profesyonellerin sınır ötesi hareketini mümkün kılarak yurt dışında mesleklerini icra etmelerini ya da istihdam olmalarını sağlayacak. Lizbon Antlaşması gereği akademik yeterliliklerin Avrupa’da ve Avrupa dışında tanınmasına imkân sağlayacak” diye konuştu.