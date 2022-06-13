GİBTÜ’de beyaz önlük heyecanı

Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik ve Hemşirelik öğrencileri önlük giyme töreniyle hayallerini kurdukları mesleğe ilk adımı atmanın mutluluğunu yaşadı. Öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu da yüzlerinden okundu.

GİBTÜ Rektör Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yüncü, öğrencilerin kutsal ve çok önemli bir göreve ilk adımı attıklarını, toplum sağlığını en üst seviyede tutmak için hayatlarının geri kalanında mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

Mesleğe ilk adımı attılar

Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik ve Hemşirelik öğrencileri “Beyaz Önlük Töreni” ile mesleğe ilk adımları attı. Sağlık çalışanı olma yolunda ilk adımlarını “Beyaz Önlük” giyerek atan GİBTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri Rektörlük Konferans Salonu’ndaki törende bir araya geldi. Etkinliğe GİBTÜ Rektör Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yüncü, Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Piraye Kervancıoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr.Üyesi Sema İçel ile Akademik personel, idari personel ve öğrencilerimizin değerli aileleri katıldı.

’’Yeter ki vicdanlar kirlenmesin’’

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yüncü, Hipokratın “önce zarar verme” sözüne vurgu yaparak öğrencilere ebelik ve hemşirelik mesleğini icra ederken hata yapma şansına sahip olmadıklarını, hayatları boyunca hep dürüst kalmalarını, insanın yüreğine dokunmalarını onları fethetmelerini ve dürüstlüğün taşıması güç bir yük olduğu ancak başı hep dik tuttuğu mesajlarını iletti. Yüncü, “Bu önlükler giyildikten sonra tabi ki kirlenebilir, bırakın kirlensin. Yeter ki önlüklerin temsil ettiği vicdani, ahlaki, insani değerleriniz kirlenmesin” dedi. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır” sözünü öğrencilere bir kez daha hatırlatan Dekan Yüncü, “Öğrencileri kıymetli aileleri ile büyük bir fedakarlıkla, özveri ve gayret ile çalışarak öğrencilerimizi yetiştiren akademik ve idari personelimize teşekkür ederim” diye konuştu.

’’Doğru yerdesiniz, emin ellerdesiniz’’

Fakülte Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sema İçel de, öğrencilere önemli mesajlar vererek şöyle konuştu:

“Öğrencilerimizin bu anlamlı törenine katılan ve katılamayan ailelerine şu değerli sözü verebilirim ki, yetiştirip büyüttükleri ve bizlere emanet ettikleri siz değerli varlıklarını, bizlerde en iyi bir şekilde, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ailesine katılmış burada gelişmiş olarak tekrar teslim edeceğiz. Kişisel gelişiminizle birlikte mesleki gelişiminiz konusunda da en iyi bir şekilde eğitim almak için buradasınız, doğru yerdesiniz, emin ellerdesiniz. Bu doğrultuda hepinizin bu güzel gününüzde daha ileriye taşıyacağınız bu beyaz önlüğün anlamı doğrultusunda artık bizler sizlere bazı sorumluluklar yüklüyoruz. Bu beyaz önlük sizler için bir sembol ama saflığın, temizliğin, dürüstlüğün etik ilke ve kurallarından ahlaki değerlerinden, şaşmamanın getirdiği bir sunum.”

’’Gözümüzle değil yüreğimizle bakarız’’

Törende Ebelik Bölümü adına konuşan Medya Özer, “Ebelik kadına, bebeğe, yaşama, geleceğe dokunmak demektir. Ebe olmak için biraz bilgelik, biraz sabır, çokça sevgi, mütevazilik ve yaşama karşı güçlü bir duruş gerektirir. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Ebelik Bölümü öğrencisi olduğum için mutlu ve gururluyum” şeklinde konuştu. Hemşirelik Bölümü adına ise Elif Saka, “Biz hemşireler gözümüzle değil yüreğimizle bakarız. Önce insan önce sağlık diyoruz. İyi ki hemşireyim” şeklinde konuştu.

Ant içtiler

Konuşmaların ardından Ebelik ve Hemşirelik öğrencilerine Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yüncü ve akademik personeli tarafından beyaz önlükleri giydirildi. Öğrenciler beyaz önlük giymenin büyük sevincini ve onurunu yaşadıkları törende daha sonra Ebelik ve Hemşirelik bölümü öğrencileri, ant içerek mesleklerine olan bağlılıklarını ilan ettiler. Tören müzik dinletisi ve toplu fotoğraf çekimlerinin ardından fuaye alanında düzenlenen kokteyl ile sona erdi.