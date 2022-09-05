GİBTÜ- Zielona Gra Üniversitesi arasında protokol imzalandı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversite (GİBTÜ) ile Polanya’nın Zielona Gra Üniversitesi arasında Tıp Fakültesi, Hemşirelik Bölümü ve Mühendislik programlarını kapsayan ikili anlaşma protokolü imzalandı.

GİBTÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Yüncü, “Polonya’da devlet üniversite statüsünde yer alan University of Zielona Gra ile imzalanan ikili anlaşma sayesinde GİBTÜ öğrencileri eğitim ücreti ödemeksizin bu üniversitede öğrenim görme olanağına sahip olacaktır” dedi.

Zielona Gra Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Marcin Mrugalski Gaziantep’e ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne hayran kaldıklarını, GİBTÜ ile karşılıklı anlaşma imzalamaktan çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversite (GİBTÜ) üniversitelerle ikili iş birliklerine devam ediyor. Dr. Öğr. Üyesi Burçin Işık’ın Genel Koordinatörlüğünü yürüttüğü Uluslararası İlişkiler Biriminin gerçekleştirdiği temaslar neticesinde Polanya’nın Zielona Gra Üniversitesi ile Tıp Fakültesi, Hemşirelik Bölümü ve Mühendislik programlarını kapsayan ikili anlaşma imzalandı.

Tıp fakültesi, hemşirelik bölümü ve mühendislik programlarını çerçeveleyen ikili anlaşma

Polonya’dan gelen heyet ilk olarak GİBTÜ Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü ofisini ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Yapılan karşılıklı görüşmeler ve fikir alışverişleri neticesinde gelecekte ortak projeler ve öğrenci-personel hareketliliklerini destekleyici faaliyetlerde bulunabilmesi için fikir birliğine varıldı.

Zielona Gra Üniversitesi heyeti daha sonra GİBTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüncü, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Abdulmuttalip Arpa, GİBTÜ Genel Sekreteri Mehmet Emin Arslan, Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Burçin Işık ve Erasmus Program Koordinatörü Kübra Aksoy Çınar’ın da bulunduğu heyetle Tıp Fakültesi, Hemşirelik Bölümü ve Mühendislik programlarını kapsayan ikili anlaşma protokolüne imza attı.

Polonya heyeti hayran kaldı

İmza töreninde konuşan Zielona Gra Üniversitesi Rektör Danışmanı, Prof. Dr. Marcin Mrugalski Gaziantep’e ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne hayran kaldıklarını kaydetti. Prof. Dr. Marcin Mrugalski, “Gaziantep bir gastronomi şehri. Heyetimiz kentin tariki ve turistlik yerlerini gezdi. Gaziantep’e hayran kalmamak mümkün değil. Şehirde 4 üniversite olduğunu öğrendik. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi de şehrin en gözde üniversitelerinden biri. Genç ve dinamik bir yapıya sahip olan GİBTÜ ile karşılıklı anlaşma imzalamaktan büyük mutluluk duyduk. GİBTÜ Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Ofisi ve GİBTÜ kadroları tarafından çok güzel karşılandık. Kendilerine çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

GİBTÜ öğrencilerine ücretsiz eğitim

Protokol hakkında bilgi veren GİBTÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Yüncü, “Polonya’da devlet üniversite statüsünde yer alan University of Zielona Gra ile imzalanan ikili anlaşma sayesinde GİBTÜ öğrencileri eğitim ücreti ödemeksizin bu üniversitede öğrenim görme olanağına sahip olacaktır. Ayrıca ilgili bölüm personeli de ERASMUS Ders Verme Hareketliliği çerçevesinde Polonya’da bulunabilecek” dedi. Yüncü, “GİBTÜ olarak kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası üniversitelerle karşılıklı anlaşmalara her zaman sıcak bakıyoruz. Üniversitemiz genç bir üniversitede kısa zamanda çok büyük yol kat ettik. Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü üniversitemizin uluslararası düzeyde tanınırlığını sağlamak, uluslararası çerçevede akademik işbirliği faaliyetlerini yürütmek ve yurtdışında bulunan yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği protokolleri imzalamak gibi faaliyetleri üniversitemizin uluslararası anlaşma politikasına uygun olarak koordine etmektedir. Dünyanın dört bir yanında bulunan üniversiteler ile ortak diploma program protokolleri ve diğer muhtelif akademik protokoller, uluslararası araştırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi, öğrenci ve akademisyen mübadelesi gibi etkinliklere imkân sağlamaktadır” diye konuştu.