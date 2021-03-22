GİBTÜ ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokolle, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ve İlk ve Acil Yardım Programı öğrencilerinin mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını, iş hayatına uyumlarını geliştirmelerini gerçek hizmet ortamında yetişmelerini, okulda olmayan araç-gereç ve tesisi tanımalarını, staj ve ders uygulamalarını yapmalarını sağlamak, sağlık hizmetlerini desteklemek amacıyla Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı kurum ve kuruluşları eğitim amaçlı kullanabilecek.

Protokol, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Dinç ve Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki arasında imzalandı.

İmza töreninin ardından Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Dinç ve Dr. Ümit Mutlu Tiryaki Sağlık Bakanlığı kurum ve kuruluşlarında öğrencilerin istihdamı ve ihtiyaç duyulan alanlar konusunda fikir alışverişinde bulundular.

Dr. Öğr. Üyesi Dinç, işbirliği protokolünün GİBTÜ, öğrenciler ve şehre hayırlı olmasını diledi.