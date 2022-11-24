GİBTÜ alimler sempozyumuna ev sahipliği yapacak

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da yetişmiş temel İslam bilimleri dalında bölgeye hizmet etmiş, 17 din aliminin hayatının inceleneceği “Yakın Dönem Şark Âlimleri” sempozyumuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da yetişmiş olan alimlerin tanıtılacağı “Yakın Dönem Şark Alimleri Sempozyumu” 25 Kasım Cuma günü GİBTÜ’de yapılacak. Sempozyumda Türkiye’nin farklı illerinden 37 akademisyen konuşmacı olarak katılacak. Yine sempozyumda 37 akademisyen Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da yetişmiş temel İslam bilimleri dalında bölgeye hizmet etmiş, 17 din aliminin hayatını 7 farklı oturumda inceleyecek. 17 din aliminin ilim hayatı, kitapları ve çalışmaları tek tek anlatılacak. Türkiye’nin en genç ve dinamik üniversitelerinden olan Gaziantep İslam ilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), dev bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Şahinbey Belediyesi’nin de desteğiyle gerçekleşecek olan Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da yetişmiş temel İslam bilimleri dalında bölgeye hizmet etmiş, 17 din aliminin hayatının inceleneceği “Yakın Dönem Şark Âlimleri” sempozyumuna yoğun katılım olması bekleniyor. Sempozyum hakkında GİBTÜ’den yapılan açıklamada, “İslam’ın ilk yıllarından itibaren ilahi mesajı insanlara en doğru şekilde aktarmak ve öğretmek Müslümanın temel vazifelerinden biri olmuştur. İslam toprakları genişledikçe bu sorumluluk daha da önem kazanmıştır. Fitne ve uydurmanın giderek yaygınlaştığı zamanlarda İslami ilimlerde bilgiyi doğru kaynaktan alıp bu bilgiyi tahrif etmeden yeni topluluklara öğretmek bu konuda mahir olmayı gerekli kılmıştır. Bu amaçla İslam coğrafyasının farklı bölgelerinde medreseler inşa edilmiş, bu medreselerde birçok ilim erbabı eğitim görmüştür. İslam ’la ilk müşerref olduğu dönemden itibaren Anadolu ’nun farklı bölgelerinde de birçok medrese kurulmuş ve bu medreselerden sayısız âlim yetişmiştir. Yakın Dönem Şark Âlimleri sempozyumumuzda da 1950’li yıllardan sonra doğunun güzide illerinden öncelikle Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır medreselerinden yetişip yine buralarda dini ilimlerde eğitim vermeye gayret göstermiş âlimlerimizi işleyeceğiz. Zor zamanlarda İslam dininin toplumda doğru anlaşılması için büyük gayret ve fedakârlık gösteren bu şahsiyetleri yeniden gün yüzüne çıkarmak sempozyumun temel hedefidir. Araştırmacılarımızın bu âlimler hakkında yapacağı çalışmalar onların tarihin en güzide sayfalarında yer almasına büyük katkı sağlayacağı muhakkaktır. Detaylı bilgi için https://www.gibtu.edu.tr” denildi.