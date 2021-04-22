GGC’den ‘Yeşil Gaziantep’ için önemli protokol

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında ‘Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller’ projesi kapsamında kent merkezinde belirlenecek bir noktada fidan dikimi için protokol imzalandı.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti, gelecek nesillere daha yeşil bir kent bırakmak için Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile önemli bir protokol yaptı. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında ‘Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller’ projesi kapsamında yapılan protokolle kent merkezinde belirlenecek bir noktada önümüzdeki günlerde fidan dikimi yapılacak.

Bu kapsamda 16. fidan dikim programı öncesi 17. fidan dikimi için GGC Başkanı İbrahim Ay, Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in katılımıyla protokol imza töreni gerçekleştirildi. Protokol imza törenine çok sayıda basın mensubu ve kurum, kuruluş müdürleri katıldı.

"Gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miras yeşil alan"

Protokol imza töreni sırasında açıklamalarda bulunan GGC Başkanı İbrahim Ay, “Bugün bize bu önemli şansı veren belediye başkanımıza ve Gaziantep Valimize teşekkür ediyorum. Gelecek nesillere bırakacağımız en önemli mirasın yeşil bir alan olduğuna inanıyoruz. Bugün 16. etabı eczacı odası yapıyor. Biz de 17. etabı yapacağız. Şehrimizin güzel bir bölgesinde biz de bunu hayata geçireceğiz. Bize gösterilen yere çınar ağacı dikeceğiz. Bu projeyi Gaziantep’e kazandırmanın ve çorba da bizimde tuzumuzun olmasının mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

"İbrahim başkan ve basın mensuplarına teşekkür ediyorum"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “İbrahim başkan ve basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Böyle bir projede yer almak önemli bir konu. Biz basın mensupları ile ikiz kardeşiz. Sahada her an birlikteyiz, yoğun tempoda çalışıyoruz. Topluma doğru bilgiyi hızlı bir şekilde vermek basınımızın görevi. O yüzden biz bu ekiple yıllardır çok güzel çalışıyoruz. Yeşil Gaziantep için de işbirliği ve güç birliği yaptık. Başkanıma ve bütün ekibine hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

"Gazeteci arkadaşlarımızla daha yeşil Gaziantep için bir protokol yaptık"

Gaziantep Valisi Davut Gül ise kentin geleceği için herkesin iş birliği yaptığını belirterek, “Bugün gazeteci arkadaşlarımızla daha yeşil Gaziantep için bir protokol yapacağız. Gaziantep ruhu dediğimiz şey de aslında budur. Söz konusu kent olunca herkes elini taşın altına koyuyor. Gaziantep modeli dediğimizde işte tam da budur. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Protokol imza törenin ardından 16. Fidan dikim projesi hayata geçirildi.