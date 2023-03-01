Genelgeye uymayan nakliyecilere ceza yağdı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Genelgede belirlenen ev taşıma ücretinin üzerinde fiyat istediği belirlenen nakliye firmasına 25 bin 256 TL para cezası verilirken araçlar 15 gün trafikten men edildi.

Bir vatandaşımızın ev taşımak için irtibat kurduğu taşıma şirketinin İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Genelgede belirlenen ev taşıma ücretinin üzerinde fiyat istediği şeklindeki şikayeti üzerine yürütülen çalışmalar çerçevesinde,

söz konusu nakliye firması ile birlikte faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince toplam 25 bin 256 TL cezai işlem uygulanarak araçlar 15 gün trafikten men edildi.