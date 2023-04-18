Genel Başkan Yıldırım’dan Ramazan Bayramı mesajı

SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri ve Gaziantep’te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Genel Başkan Dr. Yıldırım, “Ramazan Bayramı buruk geçecek olsa da birlik ve beraberlik içinde yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Mesajında, “Sevdiklerimizle bir arada olmanın değerini daha iyi anladığımız bir dönemden geçiyoruz” ifadelerine yer veren Dr. Yıldırım’ın mesajında, "İnsani değerlerin daha yoğun hatırlandığı ve küslerin barıştığı özel günlerimiz olan bayramlarımızda, sağduyu ve hassasiyetle birbirimize destek olmalıyız. Yüreğimizde derin yaralar açan deprem felaketinde ailelerimizden, sevdiklerimizden kaybettiklerimiz oldu. Bu zor günlerde birlik ve beraberlik içerisinde her türlü sorunun üstesinden birlikte geleceğiz, yaralarımızı birlikte saracağız. Birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma için müstesna fırsat olan mübarek Ramazan Bayramı’nın yaşadığımız deprem felaketinin yaralarının sarılmasına, ülkemiz, aziz milletimiz ve tüm insanlığın sağlık, huzur ve refahına vesile olmasını temenni ediyorum" denildi.