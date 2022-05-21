Gençlik ve Spor Festivali’nin son gününde gençler, konser ve yarışmalarla eğlenceye doydu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gaziantep Gençlik ve Spor Festivali’nin son gününde Gazi şehirliler, sevilen yarışmalar ve ünlü sanatçılarının sahne performansıyla unutulmaz bir gün yaşadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı konuşmada “Festival Park’ı dolduran gençlere seslenerek Gaziantep’i siz gençlerimiz için eğitim, bilim, spor, kültür ve sanat, şehri yapacağız” dedi.

“Genç dostu bir şehir için buradayız”

Başkan Şahin, 19 Mayıs haftasının çok özel bir hafta olduğunu belirterek, “Siz gençlerimizi Allah esirgesin. Nazar değmesin size. 19 Mayıs haftası sizin haftanız. 19 Mayıs Millî Mücadele’nin ateşinin yakıldığı gündür. 19 Mayıs Mustafa Kemal Atatürk’tür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Cumhuriyeti biz kurduk, gençlerle devam edecektir.’ demiştir. Yükselen Gaziantep’i genç dostu bir şehir yapmak için buradayız. Sizleri çok seviyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ise yeryüzünün en muhteşem sanat eserleri gençler olduğunu ifade ederek, “Bugün dahil olmak üzere 4 günlük bir süre zarfında şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı sizleri çok özel bir festivalle buluşturdu. Şehrin markası Fatma Şahin’in organizasyonunda birçok değerli sanatçı ile buluştunuz” ifadelerini kullandı.

Konserler öncesi Tele Kutu oyunuyla seyircilerin keyifli dakikalar yaşamasını sağlayan ünlü oyuncu Kadir Çöpdemir, Gaziantep’e dair fikirlerini anlatırken şehrin gastronomi kimliğinin bu kent için çok önemli ve fark edilir bir değer olduğunu dile getirdi.

Tele Kutu programının ardından sunucu Kadir Çöpdemir, son zamanların sevilen ismi Bilal Sonses’i sahneye davet etti. Sonses, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dilekleri ile kutladığını ifade ederek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Daha sonra Gaziantep’teki ilk konser deneyimi olduğunu söyleyen Sonses, hikayesi lise yıllarına dayanan şarkısı ‘İçimdeki Sen’ eseri ile gençlere duygusal anlar yaşattı.

Bilal Sonses’ten sonra sahneyi alan DJ Emrah Karaduman da muhteşem yabancı mixleri ile konser alanında bulunan gençleri coşturdu.

Büyükşehir, spor ve ses yarışmalarında derece alan isimleri ödüllendirdi

GBB Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı’nın düzenlediği Sahne Senin Ses Yarışması’nda Rap, Türk Halk Müziği, Arabesk/Fantezi, Türk Sanat Müziği, Pop ve Rock kategorilerinde derece alan isimler ödüllendirdi. Buna göre, birinciye 10 bin lira ve single albüm, ikinciye 7 bin 500, üçüncüye de 5 bin lira para ödülü verildi.

Öte yandan e-spor, masa tenisi, kort tenisi, futbol, basketbol ve voleybol branşında yapılan müsabakalarda derece alan isimler de para ödülüne layık görüldü.

Yarışmacılar ödüllerini Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak’tan aldı.