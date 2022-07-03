Gençlik kütüphaneleri öğrencilerinden LGS’de önemli başarı

Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren ve 38 bin 201 kayıtlı öğrencinin yararlandığı gençlik kütüphanelerini önemli bir başarıya ev sahipliği yaptı. LGS’ye giren öğrencilerden 9’u, Türkiye genelinde yüzde 5’lik dilime girme başarısı gösterdi.

Öğrencilerin akademik başarılarını arttırarak hedeflerine ulaşmalarında büyük olanak sunan Şehitkamil Belediyesi, nitelikli ders çalışma ortamlarıyla öğrencilerin en büyük destekçilerinden biri olmayı sürdürüyor. Şehitkamil Belediyesi bünyesinde ilçenin farklı konumlarında hizmet veren 26 gençlik kütüphanesinden, 38 bin 201 kayıtlı öğrenci faydalanıyor. Kütüphanelerde, aylık 4 binin üzerinde kitap okunuyor.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve mezun öğrencilerin kullandığı gençlik kütüphanelerinde; LGS, YDS, YKS, KPSS, TUS gibi sınavlara hazırlanan öğrenciler, tüm imkanlardan ücretsiz yararlanıyorlar.

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği gençlik kütüphanelerinde ücretsiz çay ve kek de ikram ediliyor. Gençlik kütüphanelerinde öğrencilerin ders dinlemeleri ve dijital ortamda araştırma yapabilmesi için kendilerine internet imkanı da sağlanıyor.

Öğrencilere sunduğu sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif imkanların yanı sıra öğrencilerin akademik başarılarını arttıracak nitelikli ders çalışma ortamları oluşturmayı sürdüren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçe genelinde nitelikli eğitim binaları inşa etmeye devam ediyor.

Şehitkamil Belediyesi, Liselere Giriş Sınavı (LGS) hazırlık sürecinde de öğrencilerin en büyük destekçisi oldu. Sınava, gençlik kütüphanelerinde hazırlanan 9 öğrenci, Türkiye genelinde yüzde 5’lik dilim içerisinde yer aldı. Sınav sonuçlarına göre 3 öğrenci yüzde 1’lik dilime, 1 öğrenci yüzde 3’lük dilime, 5 öğrenci yüzde 4’lük dilime girme başarısı gösterdiler. 29 öğrenci 400 puanın üzerinde puan alırken, 226 öğrenci de 300 üzeri puan aldı.

“Başarımı, gerçekten kütüphanemize ve hocalarımıza borçluyum”

Gaziler Mahallesi’nde bulunan Oktay Yalçın Gençlik Kütüphanesi’ni kullanan ve 466.9 puan alan Mustafa Çakmak, “Ben, Çamlıtepe Ortaokulu’nda okuyordum. Bu yıl LGS’ye hazırlanırken, Şehitkamil Belediyemiz tarafından mahallemize Oktay Yalçın Gençlik Kütüphanesi açıldı. Ben de hemen kütüphaneye kayıt yaptırdım. Burada hocalarımızın da sayesinde LGS’ye en iyi şekilde hazırlandım. Gerek kaynak kitapları olsun, gerek test kitapları olsun hocalarımız bize yardım ettiler. Bunun yanı sıra çalışma ortamı da çok güzeldi. Sessiz ve sakin bir ortamda, diğer arkadaşlarımızla birlikte hazırlıklarımızı sürdürdük. Deneme testlerimi ve diğer bütün çalışmalarıma bu kütüphanemizde hazırlandım. Daha sonra sınava girdim. Sınav derecem 466.9 puan, genel yüzdelik dilimim 1.27, Gaziantep bazında da 0.94’lük dilime girdim. Bu başarımı gerçekten kütüphanemize ve hocalarımıza borçluyum” şeklinde konuştu.

“Hedefine ulaşacağına inanıyorum”

Mustafa Çakmak’ın annesi Zeynep Çakmak ise sağlanan imkanlardan dolayı teşekkür ederek, “Oğlumun hedefi iyi bir beyin cerrahı olmak. İnşallah, güzel bir lise ve güzel bir üniversiteyle bu hedefine de ulaşacağına inanıyorum. Bize bu kütüphaneyi ve bu imkanları sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve hocalarımıza çok çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Gururlandırdı, duygulandırdı ve onore etti”

Oktay Yalçın Gençlik Kütüphanesi öğretmenlerinden Arzu Doğru yaptığı değerlendirmede, “Mustafa Çakmak, LGS’ye kütüphanemizde hazırlandı. Onun LGS’deki başarısı bizleri de gerçekten gururlandırdı, duygulandırdı ve onore etti. Buradaki bütün dokümanlardan, kaynak kitaplarından faydalandı. Bizler de kütüphane hocaları olarak elimizden gelen katkıyı gösterdik. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah bundan sonraki eğitim-öğretim yılında daha iyi yerlere gelir diye ümit ediyorum. Bu kütüphanemizin de hizmet vermesinde emeği geçen Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na da çok çok teşekkür ediyorum” dedi.