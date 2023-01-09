Gençler, hayallerini gerçekleştiriyor

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde organize edilen Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu’nda Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Sınavı’na hazırlanan adaylar, fiziki yeterlilik parkurlarında yüzde 96 başarı oranını yakalayarak büyük bir başarıya imza attı. Zorlu geçen sınav sürecinin ardından Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile bir araya gelen kursiyerler, teşekkürlerini dile getirdi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından organize edilen Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu’nun 3. döneminde 29. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri Fiziksel Yeterlilik Sınavı’na hazırlanan kursiyerler, parkurlarda yüzde 96’lık başarı elde etti. Genç polis adayları, Dülük Tabiat Parkı’nda düzenlenen programda, sınava hazırlık süreci boyunca kendilerine verilen büyük desteklerden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür etti.

Parkurda saniyelerle yarışan polis adayları, sınav sonrasında elde ettikleri tam puan ve tam puana yakın derecelerle mülakat süreci öncesinde büyük moral depolarken, mutluklarını kendileriyle birlikte sınavlara hazırlanan dönem arkadaşları ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile paylaştılar.

“İlk dönemden itibaren başarı oranı çok yüksek”

29. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri Fiziksel Yeterlilik Sınavı ardından Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu’nda eğitim gören kursiyerlerle bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, program esnasında yaptığı konuşmada, hazırlık kursunun her üç döneminde de kursiyerlerin sınav parkurlarından büyük bir başarı oranı ile ayrıldıklarını kaydetti. Başkan Fadıloğlu, “Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları Sınavı, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Sınavı, Bekçilik ve Subaylık Sınavı’na hazırlanmak isteyen gençlerimize destek olmak amacıyla düzenlediğimiz Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu’nda, 27. ve 28. dönemde sınav parkurlarında yakalanan başarının 29. dönem de devam etmiş olmasından büyük bir mutluluk duyuyorum. İlk dönemden itibaren kursiyerlerimizin büyük özverisi, mesai arkadaşlarımızın sürece yakın ilgisiyle başarı oranımız çok yüksek. İnşallah sürecin sonunda gençlerimiz, hayal ettikleri meslekleri icra ederler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kursiyerlerimizi kutluyorum” dedi.