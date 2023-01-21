Gençler, genç kahraman Mehmet Kamil’i andılar

Şehitkamil Belediyesi tarafından Şehit Kamil’i Anma Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Geleneksel Spor Etkinliklerinde farklı branşlarda dereceye giren 201 sporcu öğrenciye, ödüllerini düzenlenen törende Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu takdim etti.

Şehit Kamil, vefatının 103. yılında düzenlenen etkinliklerle anılıyor. Geleneksel hale gelen ve bu yıl da akıl ve zeka oyunları, badminton ve yüzme branşlarında yüzlerce sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonlarda dereceye giren sporcular, Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’nde düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Burak Anlatıcı, federasyonların branş il temsilcileri ve okul idarecilerinin katılımıyla gerçekleştirilen programda ödül alan sporcular, mutluluklarını kendilerini yalnız bırakmayan velileriyle paylaştılar.

“Geleceğe ümitle bakıyoruz”

Ödül töreninde katılımcılara seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Annesini, 21 Ocak 1920’de Fransız askerlerinin tacizinden korumak isterken 14 yaşında süngülenerek şehit edilen Şehit Kamil’i vefatının 103. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz. Geçmişimizden ders çıkartıp geleceğimize ümitle bakmamız lazım. Bundan 100 yıl önce bu toprakları bize vatan kılmak adına canlarını seve seve feda eden ecdadımıza yakışır şekilde gençlerimiz, bu yüzyılda bilimsel, sportif, kültürel, etkinliklerde büyük başarılara imza atıyorlar. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bu alanlarda daha da ilerlemesi için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Şehitkamil Belediyesi olarak amacımız, ihtisaslaşmaya gittiğimiz branşlarda gerçekleştirilen faaliyetlerde en iyi sonuçları elde edebilmek. Düzenlediğimiz turnuvalara katılan ve dereceye giren tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum. Organizasyonlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.