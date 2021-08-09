Genç piyanistlerin piyano dinletisi büyük beğeni gördü

Şehitkamil Sanat Merkezi’nde piyano eğitimi gören genç piyanistler, piyano dinletisi ile yeteneklerini sergiledi. Birbirinden farklı eserleri çalan genç piyanistler, katılımcılardan büyük beğeni aldı.

Şehitkamil Sanat Merkezi’nde piyano eğitim gören genç piyanistler, açık havada piyano dinletisi sundu. İlk olarak piyano başına geçen Bassım Albouchi “Hayat Bayram Olsa” adlı eseri çaldı. Daha sonra sırasıyla piyano başına geçen Yaren Şahin, Reyyan Kılınç, İrem Bozkaya, Seren Aygün, Mehmet Yüksek, Hüseyin Katırcıoğlugil ve Beyhan Erimiş birbirinden farklı eserleri çalarak, yeteneklerini sergiledi. Piyano dinletisine katılan Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin ve katılımcılar, genç piyanistleri dikkatle dinlediler. Piyano dinletisi sonunda Kaymakam Tahir Şahin ve katılımcılar, genç piyanistleri ayakta alkışladılar.

“Bugün bizi dinlemeye gelen herkese teşekkür ediyorum”

Piyano dinletisi sunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren genç piyanistlerden İrem Bozkaya, “Konservatuara hazırlandığım için Şehitkamil Sanat Merkezi’nde piyano kursuna geliyorum. Burada hocalarımız sayesinde piyano eğitimimi en iyi şekilde sürdürüyorum. Hocalarımız bize gerçekten yakından ilgi gösteriyorlar ve en iyi şekilde eğitim almamız için elinden gelen gayreti gösteriyorlar. Ben öncelikle hocalarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bugün de ailelerimize ve katılımcılara piyano dinletisi sunduk. Bugün ilk defa seyircilerin önünde piyano çalıyorum ve gerçekten çok heyecanlıydım. Bugün bizi dinlemeye gelen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“İnşallah ilerde iyi bir piyanist olmak istiyorum”

Genç kursiyerlerden Seren Aygün ise, “Bugün ailelerimizin önünde piyano çalmak gerçekten güzel bir duyguydu. Tabi biraz heyecanlıydım ama piyano başına geçince heyecanım gitti. Burada almış olduğum eğitimlerle de kendimi daha da geliştirmek istiyorum. İnşallah ilerde iyi bir piyanist olmak istiyorum. Ben bugün bizi dinlemeye gelen başta ailem olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Tüm çocuklarımızı yürekten tebrik ediyorum”

Piyano dinletisine gelen kursiyer velilerinden Gülcan Aygün, “Bugün kızımın piyano dinletisi için geldim. Ben kızım şahsında tüm çocuklarımızla gurur duydum. Özellikle Şehitkamil Belediyemizi tebrik ediyorum, bu tarz kursları yapıp çocuklarımızı güzel şeylere yönlendirdikleri için. Gerçekten çok gururlu ve mutluyum bu konuda. Ben bir kez daha tüm çocuklarımızı yürekten tebrik ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, genç piyanistlere çeşitli hediyeler takdim etti.