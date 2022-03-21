Genç Gaziantep Uygulaması gençlere tanıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin ihtiyaçları ve taleplerine cevap verecek, birçok avantaj ve ödüllerin bulunduğu “Genç Gaziantep” uygulaması komedyen Safa Sarı’nın katılımıyla gençlere tanıtıldı.

Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde komedyen Safa Sarı’nın sunumu ile gerçekleşen lansmanda anlatılan “Genç Gaziantep” uygulaması 15-26 yaş arasındaki gençlere birçok imkan sunuyor. Safa Sarı’nın eğlenceli sunumuyla başlayan toplantıda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin projenin ortaya çıkışı, amaçları ve avantajlarını gençlere anlattı.

Uygulamayı kullanacak gençler çok şanslı

Sunumun ardından Safa Sarı, gençlerin uygulama hakkında merak ettiklerini Başkan Fatma Şahin’e sordu. Sarı bu uygulamayı kullanacak gençlerin çok şanslı olduğunu da konuşmalarında ifade etti. App Store ve Google Play üzerinden indirilebilecek uygulama ile toplu taşımadan yararlanan üniversite öğrencilerine her ay ücretsiz 22 biniş hakkı sağlanırken, şartları sağlayan diğer gençlere ise belirlenen kotalarda ücretsiz internet kullanımı, etkinliklere ücretsiz katılım hakkı, anlaşmalı firmalardan sağlanan avantajlar ve Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinde fırsat ve indirimler sağlanacak.

Yaklaşık 300 firma uygulama ile gençlere fırsatlar sunacak

Uygulamaya destek vererek, gençler için özel avantajlar ve indirimler sağlayacak yaklaşık 300 firma ile anlaşıldı. Kısa sürede uygulamaya entegre edilecek firmalar, uygulamanın kullanıcıları için birçok sürpriz hazırlayacak. Uygulamayı aktif kullanma durumlarına göre kullanıcılar, kendilerine ödüller kazandıracak elmas puanları kazanacaklar. Bu elmaslar, belediyenin diğer uygulamalarını indirme, arkadaş davet etme, günlük çevir kazan, etkinliklere katılım, video izleme, bisiklet sürme, belediye sosyal medya hesaplarıyla etkileşim, günlük giriş, haber okuma gibi kategorilerden elde edilebilecek.

Elmaslar ödül getirecek

Gençler, uygulamadan kazanılan elmaslarla belirli sıralamaya yerleşerek bilgisayar, oyun konsolları, bisiklet, tablet, akıllı saat, kablosuz kulaklık, power bank, USB bellek, spor giyim, geziler gibi daha birçok sürpriz hediyenin sahibi olabilecek. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ve üniversite gençleri katıldı.

“Bilgi ekonomisini Gaziantep gençleriyle inşa edecek, gençlerle bu yolculuğu tamamlayacağız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada Gaziantep’in eğitim başarısının yükseltilmesi için öğrencilere ve bu bağlamda gençlere birçok imkanın sunulduğunu, başta Gaziantep Valisi Davut Gül olmak üzere birçok kurumun bu doğrultuda projeler ürettiğini aktardı. Gaziantep’in eğitimde Türkiye ortalamasının üstüne çıktığını söyleyen Başkan Şahin, hedefin birincilik olduğunu ifade ederek, “Ecdat, ‘Gençlik tutulmaz elle. Geçirme boş emelle’ demiş. Bu salon güç, beşeri sermayedir. Artık ‘3K Devrimi’ deniyor. Kas dönemi, kasa dönemi bitti. Artık kafa dönemi, beşeri sermayeyi, bilgi ekonomisini Gaziantep gençleri ile inşa edecek, gençlerle bu yolculuğu tamamlayacağız. ‘Bilim şehri Gaziantep’ diyoruz. Teknofest Kuşağı olarak adlandırıyor Cumhurbaşkanımız. Teknofest Anadolu’ya açılma kararı aldığında önce Gaziantep’e geldiler. Gaziantep’in gençlerine güvendiler. Bu bir festival değil paradigma dönüşümüydü. Dene-Yap, çocuk akademileri ile fırsatlar vererek, sizlere güvendik. Sonuç olarak Teknofest Gaziantep’te yapılırken proje birincisi olduk. İstanbul’da yaptıklarında da Türkiye ikincisi olduk. Gençler isterse yapar” dedi.

“Siz gençlerle daha gidecek çok yolumuz var”

Şahin konuşmasının devamında dünyanın artık yetişmiş insan gücüne baktığını işaret ederek, “630 bin gencimiz var. Bu büyük bir hedef, büyük bir iddia. Gençlerimizin hangi yeteneği varsa tesis, kitap, malzeme desteği, kütüphane ne gerekirse sağlıyoruz. Siz gençlerle daha gidecek çok yolumuz var. Sanayimizi yüksek teknolojiye geçirecek, Fırat’a yüz milyon kişi getireceğiz. Büyük düşüneceğiz. Bu şehri sözde değil özde ‘Genç dostu’ yapacağız. Sizlere sorduk. Ulaşımda destek istediniz. Daha konforlu ve ucuza gitmek istediniz, uygulamayı indirdiğinizde destek ayağınıza gelecek” ifadelerini kullandı.

“Endülüs’ü, Selçuklu’yu, Osmanlı’yı kuran bu neslin çocukları ikinci yüzyılın destanını yazmaya hazır”

Yüzyıl önce yazılan büyük bir tarihin emanetinin taşındığını söyleyen Şahin, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’, Fatih Sultan Mehmet Han’ın ‘Ya Ben İstanbul’u alırım ya İstanbul beni’ dediği duruş Gaziantep duruşudur. 100 yıl sonra Recep Tayyip Erdoğan ile ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyoruz. ‘Daha adil bir dünya mümkün’, ‘Savaş, gözyaşı istemiyoruz’ diyoruz. Bu duruş da yerli ve milli Gaziantep duruşudur. İkinci yüzyılın hikayesini de sizlerle yazacağız. Bu çalışma vatan, millet, memleket aşkı. Hepimiz benim çocuklarımsınız, iki evladım için ne istiyorsam bu memleketin çocukları için de onu istiyorum. Genç dostu Gaziantep’i sözde değil özde, bütçesiyle, projesiyle, sizlere sorarak, kapsayıcılıkla hazırlıyoruz. Medeniyet kodlarımız bize bunu emrediyor. Endülüs’ü, Selçuklu’yu, Osmanlı’yı kuran bu neslin çocukları ikinci yüzyılın destanını yazmaya hazır. Gençler için çalışan bir irade, model, başkan, vali, müdür, ekip var” dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise yeni uygulamayı taleplere göre geliştirmenin mümkün olduğunu, gençlerin ilk etapta uygulamaya giriş yaparak deneyimlemesi gerektiğini söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Uygulama şu anda Play Store’da 3’üncü sırada

Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu yaptığı konuşmada büyük bir çalışmanın gerçekleştiğinin altını çizerek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız özellikle gençler için hangi çalışma yapılacaksa, bir etkinlik düzenlenecekse fikirleri alıyor. Uygulama geliştirilmeye çok açık. İçinde gençlerin çok rahat kullanabileceği özellikler ve imkanlar var. Elmas puanlar çok rahat kullanılacak. Büyükşehir Belediyesi’nin çok güzel programları, uygulamaları var. Dahil olmak istediğiniz etkinlikler bir tık yakınınızda. Şu anda Play Store’de 3’üncü olduk. Bu da gençlerimizin uygulamaya verdiği değeri gösteriyor” diye konuştu.