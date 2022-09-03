Genç Gaziantep mobil uygulaması en popüler uygulamalarından biri oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonluğunda hayata geçirilen “Genç Gaziantep” mobil uygulaması, 101 bin 300 indirme sayısı ve 61 bin 150 aktif kullanımıyla şehrin en popüler mobil uygulaması olarak zirvede yerini aldı.

Kentteki üniversitelerde eğitim hayatına devam eden veya bu üniversitelere yeni kayıt yaptıran gençler ile lise 11’inci ve 12’nci sınıflarda okuyan öğrencilerin yararlanabildiği uygulama hizmete alındığı günden itibaren ortalama günlük 250 genç tarafından indiriliyor.

40 bin 200 öğrenci ücretsiz biniş hakkı kazandı

Uygulama sayesinde 40 bin 200 öğrencinin ulaşım kartlarına ayda 22 biniş yüklendi. Öte yandan uygulamayı indiren, kayıt olan ve ikameti Gaziantep’te olan üniversite öğrencileri 2+2 şeklinde 4 GB internet hediyesi kazandı.

Elmas puan sistemi hediye fırsatları sunuyor

Elmas puan sistemiyle Büyükşehir Belediyesi etkinliklerini takip eden, uygulama aktivitelerine katılan, haberler okuyan gençler, bilgisayar, tablet, akıllı saat, kablosuz kulaklık, bisiklet gibi hediyeler kazanıyor. Bunun yanı sıra 16-25 yaş aralığındaki gençler uygulama sayesinde, anlaşma sağlanan yüzlerce firmanın ürün ve hizmetlerinden yüzde 50 indirimli olarak faydalanma imkanına kavuşuyor.