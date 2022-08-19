Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yüz güldürüyor

Medical Point Gaziantep Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Fatma Şeker, GETAT yani Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları hakkında bilgilendirdi.

Bu uygulamaların kişiye uygun olup olmadığının muhakkak bir hekim tarafından değerlendirilmesinin altını çizen Uzm. Dr. Şeker, tanılı bir hastalık durumunda ve sürekli kullanılan ilaçların uygulama yapacak hekime bildirilmesini ve hekimin izni olmadan bu süreçte mevcut ilaçların ve tedavinin asla bırakılmaması gerektiğini kaydetti.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri hakkında bilgi veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Fatma Şeker, "Ozon Terapi, Kupa-Hacamat, Mezoterapi-CGF/PRP Uygulamaları, Akupunktur, Homeopati, Fitoterapi, Sülük tedavisi ve daha bir çok uygulama Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamasına dahil olmaktadır. Bu uygulamalar, bedensel, zihinsel ve ruhsal hastalıklardan korunma, tanı koyma, ve tedavi etmek amacıyla yapılabileceği gibi sağlığın korunması amacıyla da kullanılabilir. Medical Point Gaziantep Hastanesi GETAT Biriminde OZON Terapi, Hacamat olarak bilinen Kupa Tedavisi, Ağrı Mezoterapisi ve PRP Uygulamaları yapmaktayız. Kupa tedavisi bin yıllardır uygulanan kadim bir tedavi yöntemidir. Kupa tedavisine değinecek olursak, vakum etkisi ile aşırı kasılmış kasları gevşetir, bölgesel kan akımını ve ve lenf dolaşımını arttırır, uygulamanın akupuntur noktalarına denk gelmesi nedeniyle meridyenlerdeki enerji akışını dengeler, yaş kupa yani hacamat uygulaması bütün bu etkilerin yanında cilt altı dokuda biriken toksinlerin kan ile vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar. Kan sulandırıcı ilaç kullananlara ve kanama bozukluğu olan hastalara, açık yara ve varisler üzerine, ileri düzey kalp hastalarına, anemisi olanlara hacamat uygulanmaz. Ozon Terapi ise Ozon 3 oksijen atomundan oluşan doğada bulunan bir gazdır. Mikropları öldürücü ve bağışıklığı düzenleyici, toksinlerden arındırıcı, dolaşımı arttırıcı, ağrıyı azaltıcı etkisi vardır. En sık uygulama şekilleri kan ozonlama dediğimiz hastanın kendi kanını özel bir şişeye alıp ozonlayıp hastaya geri verdiğimiz majör otohemoterapidir. Bunun dışında kas ve eklem ağrılarında direk ağrılı bölgeye ozon enjeksiyonu yapılabilir. İyileşmeyen iltihaplı yaralar da ise yaralı bölge bir torba içine alınır ve torbanın içine ozon uygulanır. Klinik durumunuza göre seans sayısı ve uygulama şekli hekim tarafından belirlenir. Baklagil alerjisi, aşırı alkol kullanımı, Hipertiroidi, İleri derecede kansızlık ve bazı kan hastalıkları, kronik tekrarlayıcı pankreas bezi iltihabı, yeni geçirilmiş kalp krizi, bilinen ozon hassasiyeti olan durumlarda ozon tedavisi uygulanmaz. Sağlığı korumak amaçlı ve enfeksiyonlara karşı koruyucu olarak ozon tedavisi tamamen sağlıklı bireylere de uygulanabilir. Mezoterapi ise; hastanın durumuna uygun olarak hazırlanmış özel ilaç karışımlarının derinin orta tabakasına, özel iğne uçları kullanılarak uygulanan özel bir enjeksiyon yöntemidir. Ağrılı bölgeye ve doktorunuzun uygun gördüğü ağrı ile ilişkili olabilecek bölgelere uygulanır. Mezoterapi ile ağrı ve ödem azalır, bölgeye besleyici vitaminler verilebilir, iyileşmeye yardımcı bir tedavi uygulanmış olur. Hastalığınızın durumuna ve vücudunuzun tedaviye yanıtına göre seans sayısı belirlenir. Seanslar genellikle haftada bir uygulanır. Tedaviden sonuç almak için seansların düzenli yapılması gerekir. Kanama bozukluğu ve kullanılacak ilaçlara alerjisi olanlara yapılmaz. Bu tedavilerin size uygun olup olmadığına muayeneniz sonucu hekiminiz karar vermelidir. Size uygun tedavi hekiminizin muayenesine göre belirlenmektedir. Sağlık bakanlığı 2014’te yayınladığı bir yönetmelikle GETAT uygulamaları yapma yetkisini yalnızca bu alanda bakanlık onaylı eğitim programlarını başarıyla tamamlamış sertifikalı hekimlere vermiştir. Hekim olmayanlar tarafınca yapılan uygulamalar kalıcı sağlık problemlerine neden olabilir, bu yüzden usulsüz uygulamalardan kaçının‘‘ diye konuştu.