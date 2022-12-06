Gaziantep Ticaret Odası organizasyonunda, yüzlerce firmanın katılımıyla büyük indirimlerin yapılacağı geleneksel Gaziantep Alışveriş Günleri 9 Aralık’ta başlıyor.

9-19 Aralık tarihleri arasında 11 gün boyunca sürecek 4. Gaziantep Alışveriş Günleri’nde Gaziantepliler, indirimli ürün ve hizmetlerle buluşturulacak. Gaziantep’te geleneksel hale gelen ve bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek “Gaziantep Alışveriş Günleri” kampanyası hakkında açıklamalarda bulunan GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, amaçlarının Gazianteplileri indirimli ürün ve hizmetlerle buluşturarak kentin ticari hayatına canlılık getirmek olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Geleneksel hale getirdiğimiz Gaziantep Alışveriş Günleri kampanyamızın bu yıl dördüncüsünü düzenliyoruz. Öncelikle bu kampanyanın hayata geçirilmesinde büyük desteği olan Yönetim Kurulumuza ve Meslek Komite üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Gaziantep ekonomisine katkı sağlayacak bu organizasyonla gerek üyelerimize gerekse de halkımıza katkı sağlamak en önemli amacımız.”

4. Gaziantep Alışveriş Günleri’nde 11 gün boyunca özel indirimlerin sunulacağının altını çizen Teymur, “Dört yıl önce başlayan ve gelenekselleşen bu kampanya, GTO çatısı altındaki Meslek Komitelerimizin birlikte geliştirdikleri, tüm sektörleri kapsayan özel bir çalışma. Gaziantep Alışveriş Günleri’ni düzenlemekteki temel hedefimiz hem satıcının hem de tüketicinin kazanması. Gıdadan beyaz eşyaya, tekstilden sağlık sektörüne hemen hemen her sektörden katılım var, her kesime hitap eden ürünler, hizmetler var" diye ekledi.

19 Aralık’a kadar isteyen firmanın kampanyaya katılabileceğini belirten Teymur, indirimli ürünlerin satıldığı firmalar ve etkinlik detaylarının www.gto.org.tr adresinden görülebileceğini belirtti.