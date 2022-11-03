Gelecek matematikle kodlanıyor

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencilerine avrupa Kodlama Haftası boyunca Matematik dersinde kodlama eğitimi de verildi.

Geleceği matematikle kodlamayı öğrenen GKV Özel İlkokulu öğrencilerinin çalışmaları hakkında bilgiler veren okul müdürü Talya Seranad Onan Avrupa Kodlama Haftası boyunca ilkokul öğrencilerine Matematik Dersinde kodlama eğitimi verildiğini kaydetti. Onan, "Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, Avrupa Kodlama Haftası etkinlikleri çerçevesinde matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak kolaylaştırmak amacıyla başlatılan seferberlik çerçevesinde birçok çalışma eş zamanlı olarak yapılmakta olup Kod Haftası 2022 yılı teması ’Matematik’ olarak belirlenmiştir. GKV Özel İlkokulunda kodlama dersini eğlenceli ve ilgi çekici bir hale getirmek, teknolojinin çalışma prensibiyle ilgili öğrencilerimizin anlayışlarını genişletmek, yeni fikirler üretmelerini sağlamak ve bu fikirlerin nasıl hayata geçirileceğini göstermek amacıyla matematik ile ilgili çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kodlama Haftası boyunca ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerimiz eğlenerek Hour Of Code ve Minecraft kodlama ekinliğini tamamlayarak sertifikalarını kazandılar. 3. sınıf öğrencilerimiz Scratch programında matematik toplama işlemi yapan oyun tasarladılar. 4. sınıf öğrencilerimiz ise bilgi, beceri, geliştiricilik ve orijinal fikirlerini bir araya getirerek Scratch programında Dört İşlem yapabilen hesap makinesini tasarla, kodla ve çalıştır algoritması ile tamamladılar. Etkinliklere katılan tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi yürekten kutluyoruz" dedi.